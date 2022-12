Vinkenzetting: Dánský národní sport, při kterém se trápí ptáci a nikdo se ani nepohne

Vypadá to zhruba tak, že podél cesty sedí v malých rozestupech na židličkách lidé většinou důchodového věku a zírají bez přestání na dřevěné klícky před sebou. Z klícek se ozývá ptačí zpěv, přesněji pěnkavy zpívají v krátkých trylkách, takže se počítají ty jednotlivé trylky. Počítá se na zvláštní dřevěnou tyč, která má na sobě čárky. Soutěžící si tak křídou označuje, kolik trylek slyšel. Někdy následují rychle po sobě, takže klasické zapisování čísel na papír by nefungovalo. Navíc dřevěná tyč k tomuto sportu prostě patří a nikoho by už nenapadlo dělat to jinak. Jak vidno, sport je to poklidný, pasivní, podle některých až dokonce nudný. A nejen to, mnohými je považován také za kontroverzní.

Tisíc trylek na hodinu

Počátky tohoto sportu nebo aktivity sahají do 16. století, kdy si takto krátili dlouhou chvíli vlámští obchodníci. V 19. století vinkenzetting upadl téměř v zapomnění, ale z nějakého důvodu se mu začalo dařit v moderní éře. V roce 2007 bylo registrovaných 13 000 sportovních chovatelů pěnkav, teď jich může být ještě víc. Jenže aby se vychoval pěvecký šampion, používají se různé metody, počínaje křížením, přes nejrůznější „pěvecké stimulanty“ v potravě, až po intenzivní pouštění nahrávek pěnkav.

Podle některých informací se používá také kontroverzní světelná stimulace. Některé metody a techniky jsou zřejmě za hranou toho, co by se dalo nazvat jako přívětivé podmínky v zajetí. Aktivisté často napadají soutěžící, protože drží své ptáky v malých klecích. Vítěz soutěže dokáže průměrně udělat 1 000 trylek za hodinu, což v přírodě rozhodně nenajdeme. Ptáci mají podle kritiků vymyté mozky a jejich život je velmi trudný. To vše kvůli bizarnímu sportu pro pár starců.

Oslepení ptáci i přehrávač v krabici

Objevil se také případ diskvalifikace šampiona, který vyhrál s počtem 1 253 trylků, ovšem pak se ukázalo, že byl doslova nadopován ohromným množstvím testosteronu. Další vítěz měl ještě lepší čísla, ovšem když byla otevřena krabice, uvnitř byl jen zapnutý CD přehrávač. V historii jsou známy případy, kdy byli ptáci dokonce záměrně oslepováni, protože se věřilo, že tak budou zpívat ještě více.

Že proti tomu protestují ochránci přírody, asi nikoho nepřekvapí. Sečteno a podtrženo - vinkenzetting je typ sportu, u kterého se vy sami nehýbete, trápíte nebohého ptáka a ve výsledku váš výkon stejně vůbec nikoho nezajímá. Pokud by opět upadl do zapomnění stejně jako v 19. století, rozhodně by se nic hrozného nestalo.

