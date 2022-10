Sportovní rybáře vyšetřuje policie, v Americe se na závodech podvádí často. Hraje se o velké peníze

Poslední případ se stal v americkém prestižním závodě Lake Erie Walleye Trail, který se týká sportovního lovu candátů. Tam jde o to vylovit ryby s co největší celkovou váhou. Dvě kilové ryby jsou méně než jedna tříkilová. Vážení a vyhodnocování úlovků ale skončilo ostrou hádkou mezi jednotlivými rybáři. Vše musel nejprve řešit ředitel závodu a následně policie.

Při vážení totiž některé ryby vypadaly podivně nafoukle. Závodní komisaři ryby rozpárali a uvnitř našli malá závaží ve tvaru vajíčka, která byla z olova. Jakea Runyana a Chase Cominskyho, kteří byli do té doby na čele závodu, začala kvůli podvodu vyšetřovat přivolaná policie. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že ostatní závodníci budou Runyana lynčovat, Cominsky pak údajně závody urychleně opustil.

V Texasu podvodníci skončili u soudu

Podvádění na profesionálních rybářských turnajích je větší problém, než by se mohlo zdát. Kromě toho, že se finanční odměny v soutěžích počítají na statisíce dolarů, je v mnoha amerických státech sportovní soutěžní rybaření výslovně zakázáno. Například v Texasu, kde za podvádění na turnajích hrozí až desetileté vězení, došlo k několika trestním stíháním, z nichž některá skončila odsouzením u soudu.

Jako kdyby atlet vážil 220 kilo

Podvádění s vahou ryb je přitom nejjednodušší, ale také nejsnáze odhalitelný způsob podvodu. „Je to, jako kdybyste řekli, že metr a půl vysoký člověk váží 500 liber (asi 220 kg, pozn. red.), ale vy byste se na něj podívali a vypadal by jako atlet. Tyhle ryby byly tak vypouklé,“ vysvětlil pro server iflscience rybář a spisovatel Ross Robertson.

Existují ale i další, mnohem sofistikovanější způsoby podvádění. Rybáři například do lokality házejí již mrtvé ryby, které o několik hodin později „uloví“, na některých závodech, které se konají na větší ploše, se závodníci vydávají do zakázaných oblastí, kde je větší výskyt určitých druhů ryb. To vše se děje poměrně často pro nemalé částky a také prestiž, kterou závody v USA přináší.

