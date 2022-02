Na Sibiři se běžel nejchladnější maraton světa, venku bylo 53 stupňů pod nulou

Maraton se konal v Ojmjakonu v Jakutsku (známém také jako Sacha) v rozlehlé ruské provincii. Právě od této malé osady se odvíjí název závodu - Pól chladu. Tuto přezdívku si vysloužila díky své pověsti nejchladnějšího trvale obydleného lidského sídla na světě - města, kde vám zamrzají řasy, ze slin se stávají jehličky, které vás píchají do rtů, a pohřbům předcházejí několikadenní ohně, jen aby se země dostatečně zahřála pro pohřeb.

Rusové byli nejlepší

Závodníci maratonu pocházeli z nejrůznějších míst, jako jsou Spojené arabské emiráty, USA a Bělorusko - ale místní běžci je všechny porazili. První místo obsadil Rus Vasilij Lukin, který protnul cílovou pásku za 3 hodiny a 22 minut; mezi ženami dosáhla nejlepšího výsledku Marina Sedalischeva, místní obyvatelka Jakutska, která jej zaběhla za 4:09.

Vzhledem k tomu, že maraton byl loni kvůli pandemii odložen, jedná se o Lukinovo druhé vítězství v řadě poté. Předloni - v prvním ročníku maratonu - se do teplot pod bodem mrazu pustilo jen 16 odvážlivců.

Další extrémní závody

Podle Guinnessovy knihy rekordů se dosud nejchladnější zaznamenaný maraton konal v roce 2001, rovněž na Sibiři (Sibiřský ledový maraton) při relativně příjemných -39 °C. Mezi další mrazivé maratony patří Severní pól maraton a Antarktický ledový maraton. Ale pokud se opravdu chcete vzepřít matce přírodě, existuje několik ještě extrémnějších možností. Například Antarctic Ice Ultra: 100 kilometrů napříč nejjižnějším kontinentem světa při teplotách -20 °C. Při posledním ročníku se časy deseti nejlepších v cíli pohybovaly mezi 11 a mrazivými 21 hodinami běhu.

Organizátoři maratonu Pole of Cold doufají, že díky novému světovému rekordu se jim podaří přilákat pro tuto akci v budoucnu více publicity. Už takhle se závodu zúčastnilo asi 100 teple oblečených diváků - na průměrný maraton to není mnoho, to je pravda, ale za těchto okolností je to docela dobrá účast.

