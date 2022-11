Vánoční zázrak na válečném nebi: Německý pilot zachránil poškozený americký bombardér

Charlie Brown pilotoval toho dne svůj Boeing B-17 Létající pevnost s přezdívkou Ye Olde Pub a mířil společně s bombardovacím svazem nad Německo. Byla to jeho první mise. Společně s desetičlennou posádkou mířil k Brémám, kam měl shodit svůj náklad bomb. Ovšem Němci byli připraveni a už po cestě pálila na přilétající stroje protiletadlová palba.

Brzy se na scéně objevily také německé stíhačky, které začaly útočit na spojenecké bombardéry. Ye Olde Pub byla několikrát zasažena protiletadlovou palbou a také stíhačkami a začala mít problémy udržet výšku. Zadní střelec byl mrtev, ostatní členové posádky zraněni. Stroj byl doslova rozpárán střelbou a sotva držel pohromadě. Přesto se Brownovi stále nějakým zázrakem dařilo udržet jej ve vzduchu.

Franz Stigler za kniplem Messerschmittu

Mezi útočícími stíhačkami byl i pilot Messerschmittu Bf-109 Franz Stigler. Toho dne už sestřelil dvě létající pevnosti a mířil k těžce poškozené B-17 Charlieho Browna. Viděl, že letoun je v hrozivém stavu a může se každou chvíli sám rozpadnout za letu. Sestřelit ho z oblohy mělo být snadné. Přiblížil se ke stroji a velkými dírami v trupu spatřil děsivý výjev. Členové posádky ošetřovali na podlaze ty, co byli těžce zraněni. Bylo zřejmé, že posádka je zoufalá a bojuje o život. Stigler měl prst na spoušti svých kulometů, ale nedokázal vystřelit.

Jeden sestřel k Rytířskému kříži

Místo toho pomalu prolétal kolem zmrzačeného bombardéru. Viděl, že u palubních zbraní nikdo není. Letěl kolem pilotní kabiny a snažil se pilotovi ukázat, že by měl přistát. Brown ale přistát nechtěl a dál se snažil udržet stroj ve vzduchu. Stigler měl osud celé posádky v rukou. Jedna dávka by poslala Létající pevnost k zemi. Navíc mu chyběl jeden sestřel, aby byl vyznamenán Rytířským křížem. Jenže byl také humanista, před válkou studoval na kněze. Jeho velitel mu před válkou řekl, že má vždycky bojovat tak, aby si zachoval čest a lidskost. Střílet na bezbranné letadlo, kde posádka za letu umírá, prostě nedokázal.

Klesnul se svým strojem pod trup bombardéru, aby ho chránil před palbou ze země, a takto jej doprovodil až do relativního bezpečí nad moře. Pak prolétnul kolem kabiny, zasalutoval a vrátil se zpět nad pevninu. Brown nakonec skutečně své letadlo dostal až do Anglie, kde se mu podařilo téměř zázračně přistát.

Vše držet pod pokličkou

Když řekl svému velícímu důstojníkovi, co se během letu stalo, ten mu nařídil, aby celou věc držel v tajnosti. Stejně tak mlčel i Stigler. U jeho velitelů by se podobné jednání nesetkalo s pochopením, možná by ho čekal i trest. Německo zápasilo o život a nechat uletět nepřítele, který chtěl bombardovat říši, se neslučovalo s posláním válečného pilota.

Stigler i Brown válku přežili. Stigler se odstěhoval do Kanady, kde žil spokojený život. Brown žil v Západní Virginii a po celou dobu netušil, kdo byl onen pilot, který mu zachránil život. Strávil ale hodně času hledáním, které nakonec vedlo k úspěchu. Přišel mu dopis, kde mu Stigler napsal, že to on zachránil jeho letadlo. Poté spolu oba muži mluvili po telefonu a následně se z nich stali velcí přátelé. Oba zemřeli v roce 2008. Jejich příběh ukazuje, že lidskost a soucit se může projevit i v nejtemnějších hodinách, kdy kolem zuří jen zkáza a smrt.

