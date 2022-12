Vánoční stromek může být krásný i týdny. Odborník promluvil o základních pravidlech péče i o zajímavém triku

„Pořídit si správný vánoční stromek je vlastně složitý proces a uchovat jej dlouho krásný ještě složitější,“ varuje před nákupem prvního kousku, na který narazíme, dlouholetý prodejce pan Jaromír Procházka. „Tedy jistě že i ten první může být výhrou v loterii, ale musí splňovat některá pravidla, jinak bychom mohli být už na Štědrý den zklamáni,“ dodává. Třeba už máte stromek doma, ale mnozí s jeho nákupem ještě čekají. To je správné zvlášť v případě, kdy nemáme dobré chladné místo k jeho uskladnění. Pořád je lepší, aby stromek stál u prodejce venku v chladu než v komoře panelákového bytu.

Vánoční stromek má svá pravidla

Jak má tedy vypadat stromeček, který si odneseme z tržiště nebo z obchodu domů? Podle odborníka se máme řídit několika jasnými znaky, které nás dovedou k alespoň relativnímu úspěchu. Na co si dát dobrý pozor?

Stromek musí na první pohled vypadat svěže , nebojte se a dejte v tomto na svoji intuici.

, nebojte se a dejte v tomto na svoji intuici. Prohlédněte si řez kmínku. Pokud jsou na něm jakékoliv skvrny, o kterých pochybujete, zkuste stromek vedle nebo raději jiného prodejce. Znamená to totiž, že mohl být stromek uříznutý dlouho před prodejem.

Pokud je na prodejním místě hodně spadaného jehličí, nenechte se obalamutit řečmi o tom, že je to normální. Samozřejmě, že trocha jehličí opadá, ale pokud jde o větší množství, riskujeme problém. I v tomto případě je lepší poohlédnout se jinde.

Ideální je koupit stromek přímo na plantáži, kde vám ten vybraný teprve uříznou. Tak budete mít jistotu, že přinesete domů ten skutečně nejčerstvější.

kde vám ten vybraný teprve uříznou. Tak budete mít jistotu, že přinesete domů ten skutečně nejčerstvější. Prohlédněte si kmínek stromku. Nesmí být poškozen plísní a kůra na něm musí držet pevně. S odlupující se kůrou totiž mizí i pletivo, které je schopno nejvíce nasávat a rozvádět vodu do dalších částí stromku.

Určitě si nechte stromek rozložit. Někteří prodejci tvrdí, že jsou “všechny hezké” a záleží jen na výšce, jakou chceme pořídit. Ve stojanu mají sice vystavený nádherný kus, ale nás zajímá to, co si přineseme domů.

„Vždycky říkám lidem, aby se 'pokusili vžít do pocitu stromku'. Co by si přál nejvíc? Určitě ne teplo a sucho. Respektujme jeho potřeby a on se nám odmění vůní a svěžestí,“ říká dlouholetý zkušený prodejce vánočních stromků.

Stromek je koupený - co s ním teď?

V posledních letech se hodně rozšířil zvyk zdobení stromku už poměrně dlouho před Štědrým dnem. V takovém případě samozřejmě musíme počítat s tím, že tu nejintenzivnější vůni bude mít o slavnostním večeru za sebou a jeho svěžest už také nebude taková, jako když jsme jej přinesli domů. Aby vydržel co nejdéle, radí pan Jaromír vydržet ještě pár dnů a přinést stromek do místnosti a ozdobit jej opravdu až těsně před Štědrým dnem. Ať už ale s vánočními zvyky naložíme jakkoliv, hlavní je dopřát mu dostatek vlhkosti a oproti tomu co nejméně tepla.

Několik rad odborníka

Vyberte stromku místo od topení, co nejdále to jen půjde.

Pořiďte si stojan, do kterého je možné dolévat vodu - ano, je to investice, ale vydrží léta a stojí za tu radost.

Před usazením do stojanu kmínek stromku seřízněte o pár centimetrů. Po uříznutí na plantáži se konec kmene zalepí smůlou, která by pak bránila přijímání vody a nepomohl by ani ten nejlepší nový stojánek.

Stromek je potřeba pravidelně rosit i na větve, ale samozřejmě je nutné dát pozor na elektrická světýlka. Při rosení je vždy odpojte z elektřiny a chvíli nechte vypnutá.

To nejlepší nakonec - tajná rada pro milovníky Vánoc

Nakonec prozradil pan Jaromír Procházka zajímavý trik, který dokáže radost ze stromku prodloužit i o několik týdnů - jde o pár kapek glycerinu, které přidáme do vody ve stojanu stromku. Stromek bude vodu lépe nasávat a rozvádět do větviček, které si tak déle zachovají schopnost udržet jehličí, které navíc nebude vypadat “unaveně”.

Smrk, borovice, jedle?

Samozřejmě také záleží na výběru druhu stromku. Klasický smrček je sice sázka na jistou vůni v prvních hodinách, ale hodí se spíš pro ty, kteří netrvají na jeho dlouhé životnosti. Dobrou volbou jsou v tom případě tak zvané stříbrné smrčky, které sice vyžadují trochu statečnosti při zdobení, protože jejich jehličky opravdu hodně píchají, ale zase vydrží a prakticky neopadávají, ani když stromek seschne. Poměrně vytrvalé jsou také borovice, které ale zase nebývají tak husté a jehličí nakonec přece jen opadá. Nejlepší volbou jsou ale jedle, kterých je i letos na trhu dostatek. Bývají poměrně husté, voní a v bytě vydrží i týdny.

Pro jaký stromek se rozhodne letos vy? A zkusíte o něj pečovat tak, abyste se jím mohli těšit opravdu dlouho?

Zdroj: rozhovor s Jaromírem Procházkou

