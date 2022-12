Libuška Šafránková a Josef Abrhám prožili osudovou lásku v televizi i v životě. Došlo ale i na skutečné facky

Nezapomenutelná Popelka Libuška Šafránková a falešný číšník z filmu Vrchní, prchni Josef Abrhám tvořili pár dlouhých pětačtyřicet let a jejich láska časem určitě neslábla. Konec jí udělala až smrt, která herečku zastihla v osmašedesáti letech 9. června 2021. Její milovaný manžel ji následoval do roka, když naposledy vydechl 16. května 2022. Život bez ženy, která pro něj znamenala vše, už nebyl možný.

Soukromí bez televize a bulváru

Manželé Abrhámovi (paní Libuška při sňatku přijala manželovo jméno, ale pro diváky stále vystupovala pod svým dívčím jménem) žili po celou dobu svůj soukromý život mimo televizní kamery a pokud možno také mimo novinové titulky. Žádné skandály, veřejně propírané dohady, nevěry nebo problémy, s nimiž by se svěřovali veřejnosti, jako to dělají mnozí jiní.

Jeden o druhém mluvili vždy jen v dobrém. Stejně jako Josef Abrhám, když se svěřil se svými pocity ve chvíli, kdy prvně uviděl svoji budoucí osudovou ženu. „Prvně jsem ji zahlédl na zkoušce hry, ve které jsem sám nehrál, ale řekl jsem si: tak tady pozor, tahle holka nedělá chyby,“ zavzpomínal v dokumentu České televize Po stopách hvězd na okamžik, kdy se Libuška Šafránková v roce 1972 teprve seznamovala s jevištěm ve svém novém angažmá v Činoherním klubu. Její budoucí manžel tam tehdy působil už celých sedm let a dobře tak odhadl, jaký talent se v jejich divadle právě objevil. A nejen talent, ale i krásná, jemná a usměvavá devatenáctiletá dívka.

Láska začala Josefovou nevěrou

Čtyři roky po jejich prvním setkání se ocitli před oltářem. Nebyla to tak docela jednoduchá cesta, Josef Abrhám byl v době, kdy se potkali, partnerem zpěvačky Nadi Urbánkové. Podle jejího pozdějšího vyprávění dokonce několik měsíců vedl dvojí život a sílící vztah s mladičkou kolegyní před Naďou Urbánkovou tajil. Ta se o jeho nevěře dozvěděla až po čase od své kadeřnice. Zničená odletěla do Ameriky, kde se vdala za svého manažera, ale velká láska to prý nebyla, spíš lék na velké zklamání. I když ale láska Libušky a Josefa začala trochu nešťastně, měli ji zapsanou v osudu.

Manželé v soukromí i v televizi

Už jako manželé se objevili prvně společně před kamerou na počátku osmdesátých let, kde si zahráli mladý manželský pár ve filmu Vrchní, prchni. Tady sice exceloval hlavně Josef Abrhám, ale scény, v nichž se objevil po boku své milované krásné ženy, patří k těm nejlepším a nejuvěřitelnějším z celého snímku. A právě tady došlo i na manželské hádky a dokonce facky. Jak vzpomínal vynikající herec, autor scénáře Zdeněk Svěrák, facku sice do scénáře napsal, ale už neuvedl, jak velká nebo silná by měla být. „On napsal: "dostane facku”, ale jak moc, to už nebylo psáno. Jelo se to asi třikrát a musím říct, že všechny byly povedené,“ prozradil s úsměvem. Jeho žena Libuška se do své role položila tak, jak byla zvyklá. A jde o opravdu autentické scény. Naštěstí oba měli velký smysl pro humor a byli to herečtí profesionálové každým coulem, a tak je pár filmových facek rozhodně nemohlo vyvést z rovnováhy.

Díky, velcí herci

Díky souhře tohoto hereckého páru tak po krásné sympatické herecké dvojici zůstalo v televizním archivu mnoho filmů. Vzpomenout můžeme třeba na Svatební cestu do Jiljí, již zmiňovaný film Vrchní, prchni, Dokonalý muž, dokonalá žena, Jubileum nebo až děsivě autentický snímek Všichni moji blízcí.

Zdroj: Česká televize, csfd, wikipedie

