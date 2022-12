Jak si vybrat a skladovat vánoční stromek tak, aby nám vydržel co nejdéle

Dokonce i umělý stromeček, nad kterým celá řada lidí ohrnuje nos, může být pro některé domácnosti tou nejlepší volbou.

S umělohmotným stromečkem si totiž o Vánocích ušetříte spoustu starostí, nemusíte ho nikde vyzvedávat, ani pod ním neustále uklízet jehličí. V případě, že si dáte záležet s výběrem, bude od toho pravého téměř až k nerozeznání a navíc se vám nestane, že by vám z vánočního stromečku na Štědrý den zbylo jen opelichané koště.

S umělým stromečkem navíc z dlouhodobého hlediska také ušetříte. Počáteční investice sice bývá vyšší, ale je potřeba myslet na to, že vám může posloužit i desítky let.

Řezaný stromek

Prodejce se také zeptejte na to, jak přesně byl stromek po jeho pokácení skladovaný, pokud totiž nebyl skladovaný v chladném prostředí, může se stát, že vám za několik dní ze stromku zbydou jen holé větve.

Řada lidí ale zkrátka nedá dopustit na živý řezaný vánoční stromeček, který dokáže provonět celý obývák. To jeho umělohmotná varianta bohužel nesvede.

Ideální je koupit stromek přímo u stánků, které před Vánoci najdeme téměř všude, nebo v zahradnictví, kde si ho často můžete vybrat předem a nechat si ho v zahradnickém centru uskladnit.

Při výběru té správné šířky a výšky stromku myslete na to, že postupem času budou jeho větve klesat směrem dolů a šířka stromečku se tam bude zvětšovat.

Borovice, smrk, nebo jedle?

Asi tou nejlepší volbou je v tomto případě jedle. Tento druh stromku vám krásně provoní celý byt, hezky vypadá a nejlépe snáší přechod ze zimy do tepla našich obýváků. Za jedli si ale pořádně připlatíte.

Volbou smrku, který krásně vypadá, nebo borovice, která dlouho vydrží a krásně voní, tak můžete ušetřit. Pokud se rozhodujete mezi smrkem ztepilým a stříbrným, rozhodně sáhněte po stříbrném, ten na rozdíl od jeho zelenějšího kolegy téměř neopadává.

Jak se o stromek starat

Do doby, než se rozhodněte stromek ozdobit, je nutné ho skladovat v chladu. Ideální je tedy umístit ho do sklepa nebo na balkon. Ideální je seříznout ho zhruba o dva centimetry a postavit ho do nádoby s vodou.

V momentě, kdy si budete chtít stromeček přinést domů, se ujistěte, že jste pro něj nevybrali místo hned vedle topení, v takovém případě se s ním můžete za týden rozloučit. Skvělým trikem je také vyplnit stojánek, do kterého stromek umístíte, vlhkým pískem nebo aranžovací hmotou, aby vám déle vydržel. Vyhněte se také umístění vánočního stromečku na prudké slunce.

Zdroj: Better Homes and Gardens

