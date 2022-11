Provoňte si celý domov levně a jednoduše. Nepotřebujete drahé difuzéry, stačí jedlá soda

Asi každý z nás má rád svěže provoněný domov. Snahy o provonění našeho domu či bytu se nám ale mohou pořádně prodražit. Většina lidí totiž okamžitě sáhne po drahém difuzéru či bytové vůni, to ale vůbec není nutné.

Svůj domov si totiž můžete provonět i mnohem levněji, jednoduše a navíc přírodní cestou.

Nepříjemných pachů vás zbaví jedlá soda

Ještě předtím, než se budete snažit o provonění vašeho bytu, je nutné se zbavit nepříjemných pachů, které se mohou linout mimo jiné i z vaší lednice či odpadkového koše. Naštěstí existuje jeden snadný způsob, jak se s tímto problémem vypořádat už za několik minut, jak na svém webu uvádí Cnet.

Navíc k tomu nebudete potřebovat žádné speciální přípravky, bude vám totiž stačit to, co už s největší pravděpodobností máte doma. Řeč je o obyčejné jedlé sodě.

Stačí jen jedlou sodu nasypat do několika menších mističek, které následně strategicky umístíte do vaší lednice. Tento bílý prášek poté během několika minut nasaje všechny nepříjemné pachy, které se z lednice mohou linout do prostoru, a máte vystaráno.

V případě, že vás trápí nepříjemný odér linoucí se z vašeho odpadkového koše, platí obdobný postup. Při výměně starého odpadkového pytle za nový nasypte na dno nového odpadkového pytle trochu jedlé sody, ta poté absorbuje veškeré pachy z odpadu, který do ní vyhodíte, a ušetří vás nepříjemného pachu.

Domácí bytová vůně

Poté se můžete vrhnout na provonění vašeho bytu či domu krásnou svěží citrusovou vůní pomocí domácího bytového spreje, který si můžete sami vyrobit už za několik minut, jak na svém webu uvádí The Kitchn.

Stačí jen do středního kastrůlku nalít vodu, umístit hrnec s vodou na plotnu a přivést ji k varu. Do vařící se vody poté už jen stačí přidat vaše oblíbené bylinky a po dobu zhruba 10 minut je povařit. Můžete použít mimo jiné i mátu, levanduli nebo eukalyptus. Nakonec už jen stačí tento bylinný vývar (až po jeho vychladnutí) přelít do láhve se sprejovým uzávěrem a voňavý bytový sprej je na světě.

Zdroj: The Kitchn, Cnet

