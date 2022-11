O letošních Vánocích už se nespletete: Levné dárky, které potěší opravdu každého

Vánoce jsou pro řadu lidí obdobím plným stresu a shonu.

Celá řada lidí si totiž příliš nelibuje v tradici rozdávání a dostávání darů, ne vždy se totiž naše dary setkají s úspěchem a ne vždy dostaneme to, co jsme si přáli. Každý rok tak zkrátka doufáme v to, ze po zbytek zimy nebudeme muset nosit růžovo-modrý svetr s divokým pletacím vzorem, který nám věnovala naše babička, a že se naše dárky setkají s úspěchem.

Problém je ale nejen v jejich výběru, ale také v tom, že se nakupování vánočních dárků může pořádně prodražit. Naštěstí existují levné dárky, se kterými oslníte, jak na svém webu uvádí Good Housekeeping.

Diář na příští rok

S praktickými dárky zkrátka nemůžete šlápnout vedle, v období Vánoc je navíc na koupi diáře ten ideální čas. Můžete vsadit na minimalistickou klasiku nebo vybírat z nejrůznějších potisků a barev. Ideální je také zamyslet se nad tím, o co se člověk, kterému chcete diář věnovat, zajímá, jak na svém webu uvádí Huff Post.

Existují totiž i speciální diáře zaměřené na zaznamenávání pokroků ve fitness, na astrologii a další.

Hrníček s monogramem

Krásný hrníček využije opravdu každý z nás, navíc nám každou chvíli některý z nich upadne na zem nebo se uštípne jeho okraj. Hrnků zkrátka není nikdy dost.

Skvělý nápad je zakoupit hrníček s prvním písmenem člověka, kterému ho chceme věnovat, nebo mu nechat vyrobit hrníček s monogramem. Personalizované dárky ocení každý, dáváte tím totiž najevo, že se nejedná o jen tak ledajaký dárek, ale o hrníček specificky vybraný či vyrobený pro daného člověka.

Vaflovač

Jen opravdu málo lidí nemá rádo vafle. Tuto pochoutku si zkrátka ke snídani či k odpolední kávě rád vychutná snad úplně každý. Vaflovač nepotěší pouze vaše blízké, ale i vaši peněženku, tento malý kuchyňský spotřebič totiž můžete pořídit už za pár stovek.

Láhev na vodu z chirurgické oceli

Kvalitní láhev na vodu využije opravdu každý. Můžete si ji vzít s sebou do posilovny či na dlouhou cestu autem, navíc se tak vyhnete zbytečné koupi vody balené v plastových lahvích.

Láhve vyrobené z chirurgické oceli můžete navíc velmi jednoduše vyčistit a nemusíte se tak bát, že se v ní budou hromadit bakterie.

Měkká deka

V zimních měsících jsou deky jedním z nejvíce využívaných předmětů. Z měkoučké a teplé deky bude mít radost naprosto každý. Ideální je vybrat deku, která je příjemná na povrch, není příliš tenká, nezapomeňte také na obalu zkontrolovat její rozměry.

Zdroj: Huff Post, Good Housekeeping

KAM DÁL: Mladistvý vzhled: Jakým prohřeškům v líčení byste se měli raději vyhnout?