Jaké vánoční pohádky nás čekají? Matla Petronel, zmetek pekelný Uriáš i dvě zbrusu nová tajemství

Kdo by si uměl představit Vánoce bez pohádek, ať už jde o ty, které známe od dětství doslova zpaměti, nebo i ty nové, na které se můžeme každý rok těšit. Jednou proto, abychom se podivili nad jejich úžasným duchem, to třeba když se na obrazovce objeví Ivan Trojan a Jiří Dvořák jako anděl Petronel a čert Uriáš v geniálních pohádkách Jiřího Stracha Anděl Páně a Anděl Páně 2. Vybrat si, která z nich je lepší, asi dokáže jen málokdo. Co nás tedy čeká letos ve vánočním týdnu a hlavně na jaké překvapení se můžeme těšit na Štědrý den?

Druhý díl úspěšné pohádky

Stejně jako každý rok, i letos se v televizi na Štědrý den objeví nová pohádka, kterou jsme ještě na obrazovce vidět nemohli. Půjde o pokračování milého a klidem nabitého Tajemství staré bambitky, které už známe a jistě se na něj podíváme rádi znovu. Na Štědrý den se ale pod stromečkem objeví “dvojka” tohoto příběhu. I když je pravda, že v kinech už nějaký ten čas běží, mnozí z nás si jej jistě nechali ujít právě v očekávání vánočního překvapení. A určitě to není chyba.

Zatímco v prvním díle se princ Jakub teprve se svojí Aničkou seznamoval a až na konci si dovolil požádat ji trochu neobratně o ruku, teď už se šťastná královská rodinka rozrostla o dcerku Johanku a zdá se, že je všechno zalité sluncem. Princeznička se pomalu učí hrnčířskému řemeslu od svého dědečka Karaby a nikomu se nestýská po dvou podvodnících Lorencovi a Ferencovi. Oni ale ještě neřekli svoje poslední slovo a pro svoje kejkle si vyhlédli jako spojence sousední královnu Julii. Její roli svěřil režisér Veronice Khek Kubařové, která se netají nadšením z takové příležitosti: „Byla jsem opravdu šťastná, že můžu být u natáčení, protože tuhle pohádku mám velmi ráda. Nejen natáčení na zámku byl pro mne splněný dětský sen. Přála bych si, aby se dostala k mnoha lidem a dělala radost,“ říká podle mluvčí České televize.

Další tajemství - tentokrát Krakonošovo...

Ani na první svátek vánoční nezůstaneme bez nové pohádky - tentokrát půjde dokonce o tajemství, a to hned to Krakonošovo. Pohádka, nazvaná právě Krakonošovo tajemství, se odehrává (kde jinde) právě v Krkonoších, tedy v prostředí, které vánoční atmosférou přímo sálá. Když navíc na tamní zámek přijede jeho nový majitel Štěpán, jeho mladší bratr Adam a krásná komtesa Blanka, bude jistě o zábavu i napětí postaráno. Zvlášť ve chvíli, kdy se rozhodnou hledat poklad a pomoc jim nabídne tajemný cizinec, v němž pod maskou poznáme herce Davida Švehlíka. I ten měl ze své pohádkové role velkou radost: „Rád si zahraji v pohádce, která je dobře napsaná, má dobré obsazení, výborného režiséra. A tentokrát je tu ještě něco navíc – jsem velký milovník Krkonoš, takže ze spolupráce na pohádce Krakonošovo tajemství jsem měl ještě o něco větší potěšení.“

Staré známé krásné kousky

Mimo dvě nová tajemství, tedy toho Krakonošova a staré bambitky, se můžeme těšit i na pohádky, které sice mnohdy notoricky známe, ale přiznejme si, že si je stejně znovu pustíme. Těšit se můžeme na oba dva díly Anděla Páně, na Čertova švagra, Královský slib, ale i na pohádky Lotrando a Zubejda, Nesmrtelná teta, Nepovedený čert a milovníci klasiky se mohou těšit i na Pyšnou princeznu a další černobílé skvosty televizní historie.

I když Vánoce nejsou jen časem, který bychom měli strávit u televize, jistě si nějakou pohádku pustíme i letos. Které to budou? Ty nové (Tajemství staré bambitky v 19 hodin na Štědrý den a Krakonošovo tajemství 25. 12. od 20:10 - obě na ČT1), nebo si znovu zopakujeme ty, na které se těšíme každý rok?

