Mladistvý vzhled: Jakým prohřeškům v líčení byste se měli raději vyhnout?

Celá řada žen se o svou pleť každý den pečlivě stará, kupuje si drahé krémy, které mají předejít vzniku vrásek, a pravidelně dochází na kosmetiku. Všechno toto snažení může během minuty přijít vniveč. Stačí totiž špatný výběr makeupu či tužky na oči a zestárnete až o několik let.

Naštěstí je poměrně jednoduché této katastrofě předejít. Stačí se zkrátka jen vyhýbat některým způsobům líčení.

S makeupem je to těžké, řada z nás se zkrátka zamlada naučila jeden způsob líčení, který nám dlouhá léta vyhovoval, a nechce se nám ho měnit. Problém je v tom, že to, co na naší tváři fungovalo před deseti lety, nám na ní může nyní spíše tropit nějakou neplechu a naopak.

Pozor na oční linku

Jedním z největších prohřešků je tmavá a silná oční linka.

Se světle hnědou očí linkou, kterou aplikujete pouze na horní víčko, rozhodně nic nezkazíte. Za každou cenu se ale vyhněte obkreslení celého oka černou tužkou. Příliš tmavá linka naše oči totiž opticky zmenšuje a přidává nám roky navíc, jak na svém webu uvádí Southern Living, a to i v případě, že ji nanesete pouze na horní víčko.

Při výběru tužky na oči bychom tak měli volit spíše světlejší tóny a s její aplikací to příliš nepřehánět.

Příliš tenké obočí

S mladistvým vzhledem je spojováno husté obočí, ideální je tak zainvestovat i do tužky či stínu na obočí.

Dokonce i pokud máte spíše tenčí obočí, rozhodně to není důvod k panice, jednoduše mu totiž pomocí tužky na obočí můžete dodat objem. V tomto případě platí stejná pravidla jako u aplikace tužky na oči, vyhněte se příliš tmavým odstínům a tužku na obočí aplikujte velmi decentně tak, aby vaše obočí vypadalo co možná nejpřirozeněji.

Špatná barva makeupu

Pokud používáte makeup, ujistěte se, že vám jeho barva dobře sedí. Nic vám totiž nepřidá tolik let navíc jako tmavší barva makeupu, jak na svém webu uvádí She Finds.

Rozhodně se proto vyhněte jeho objednávání z online e-shopů a zajděte si ho zakoupit do kamenného obchodu, kde si jeho odstín můžete vyzkoušet. Pamatujte také na to, že naše ruce bývají o něco tmavší než obličej, ideální je tak odstín makeupu vyzkoušet na bradě či tváři.

Zdroj: Southern Living, She Finds

