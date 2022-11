Toužíte po mladistvém vzhledu? Dejte si pozor na oblast krku a dekoltu

To, že naše pleť spolu s přibývajícími léty stárne, je naprosto přirozené. To, jak rychle a jakým způsobem stárne, se ale liší u každého z nás, záleží to totiž na celé řadě faktorů, jak na svém webu uvádí Národní knihovna zdraví.

Podle studií má na stárnutí naší pleti vliv mimo jiné i pohlaví, věk, národnost, znečištění ovzduší, jídelníček, vystavení se slunečnímu svitu a kouření.

Mezi způsoby, jak zpomalit stárnutí pleti, tedy patří mimo jiné i používání přípravků s ochranným faktorem (SPF), který nás chrání před škodlivými účinky slunečního záření a předchází tak vzniku vrásek, ale mimo jiné i rakovině kůže, jak dokazují výzkumy.

Důležité je také skoncovat s kouřením a dalšími zlozvyky, které stárnutí pleti naopak urychlují.

Co se týká jídelníčku, k tomu, abychom si udrželi mladistvý vzhled pleti, ale i podpořili svůj celkový zdravotní stav, bychom se měli zaměřit na potraviny obsahující vysoké množství živin, jak dokazují studie. Se zpomalením stárnutí pleti nám pomohou především jídla obsahující vysoké množství antioxidantů.

Mezi tyto potraviny patří mimo jiné:

olivový olej

zelený čaj

lněná semínka

losos

avokádo

granátové jablko

zelenina

Jakým zvykům bychom se měli raději vyhnout?

To, že spaní na boku či na břiše může způsobit nejen vznik vrásek na obličeji, ale i na krku a dekoltu, je známým faktem. V posledních letech se ale zjistilo, že za vznikem vrásek a povolené kůže na krku může být i nadměrné používání našich mobilních telefonů, jak na svém webu uvádí ABC News.

Ideální tak je používání našeho chytrého telefonu omezit na minimum, nebo jeho obrazovku vyzvednout do úrovně našich očí tak, abychom k němu nemuseli sklánět zrak.

Za vznik povolené kůže a vrásek na krku totiž není zodpovědné samotné používání našeho telefonu, ale skutečnost, že k němu skláníme obličej. Náš krk je tak po celou dobu v pozici, která urychluje tvorbu vrásek a povolené kůže.

