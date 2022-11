Stoletá žena prozradila svůj recept na dlouhověkost

Dožít se alespoň sta let by si přál asi každý z nás, ale jak na to? Na tuto otázku částečně odpověděla Helen Mongelia pro Harvard Medical Publishing.

Helen Mongelia se narodila v roce 1919 a celý její život je obklopena milující rodinou, což má podle studií na dosažení dlouhověkosti také velký vliv. „Já jsem si rozhodně nemyslela, že budu žít takhle dlouho,“ svěřila se žena. „Po celý život se snažím, aby se mi nic nedostalo pod kůži, nechci se ničím příliš trápit. Mám dvě skvělé dcery, dva zetě a dvě vnoučata, co víc si přát?“ uvedla Helen.

Klíčem k dlouhověkosti jsou zdravé zvyky

Helen Mongelia byla jedním z jedenácti sourozenců. V jídle se údajně nikdy extrémně neomezovala, celý život se ale vyhýbala alkoholickým nápojům.

Její rodina si většinu jídla vypěstovala doma na zahradě. Helen tak měla neustále přísun čerstvé zeleniny a ovoce a přes zimu si ona i její sourozenci pochutnávali na zavařeninách. Celý rok tedy jedli zeleninu a ovoce přímo ze zahrádky.

To ale nebyl jediný zdravý zvyk, který si tato početná rodina oblíbila, už od mládí totiž všude chodili pěšky, až už se jednalo o cestu do školy, nebo na nákup.

V té době Helen nejspíše netušila, že jí tyto zvyky pomohou k tomu, aby se dožila vysokého věku. Šlo ale o jedny z nejúčinnějších forem prevence předčasné smrti.

Studie vedená harvardskými výzkumníky, publikovaná v odborném časopise AHA Journals poukazuje na to, že dvě porce ovoce a tři porce zeleniny denně mohou lidem pomoci s prevencí vážných chronických chorob.

Výzkumy dokazují mimo jiné také to, že lidé, kteří se vyhýbají pití alkoholických nápojů nebo alespoň jejich nadměrné konzumaci, mají mnohem menší riziko předčasného úmrtí. Studie poukazují na to, že podobné účinky má i pravidelná chůze, mimo jiné pomáhá lidem s prevencí obezity, která je rizikovým faktorem celé řady vážných onemocnění.

Chůze má ale i celou řadu dalších benefitů, jak pro lidské tělo, tak i mysl, dokazuje to mimo jiné i výzkum publikovaný v odborném časopise JAMA Networks. „Zaznamenali jsme 26% pokles pravděpodobnosti deprese při každém větším zvýšení objektivně měřené fyzické aktivity,“ stálo ve studii.

