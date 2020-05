Oční vrásky nejsou pouze starostí žen, ale i mužů. Přitom je způsobí i špatné usínání

Vrásky kolem očí trápí mnoho žen i mužů. V očním okolí máme spousty mimických svalů. Navíc je zde pokožka velmi jemná a delikátní, a proto je toto místo i více náchylné na tvorbu vrásek. Mimické vrásky od smíchu jsou přirozené a dodávají nám charakter. Časem se ale mohou změnit v neestetický doplněk, přidávající na věku. Péče o křehké oční okolí by měla být proto důkladná a dlouhodobá. Intenzivněji bychom o oční okolí měli pečovat od třiceti let.

Vrásky kolem očí trápí mnoho žen i mužů. V očním okolí máme spousty mimických svalů. Navíc je zde pokožka velmi jemná a delikátní, a proto je toto místo i více náchylné na tvorbu vrásek. Mimické vrásky od smíchu jsou přirozené a dodávají nám charakter. Časem se ale mohou změnit v neestetický doplněk, přidávající na věku. Péče o křehké oční okolí by měla být proto důkladná a dlouhodobá. Intenzivněji bychom o oční okolí měli pečovat od třiceti let.

S prevencí začněte doma. Zkuste například neusínat na břiše, protože tím, že spíte se zkrabatělým obličejem na polštáři, se vrásky prohlubují. Spíte-li na břichu či boku, nepřirozeně tlačíte obličej do polštáře, a tím se podporuje tvorba očních vrásek či rýh v dekoltu. Vhodné je také, pokud již spíte na boku, zvolit ložní materiál, po kterém bude pokožka příjemně "klouzat" - jako je hedvábí či satén. Bavlna je sice příjemná, ale obličej zbytečně krabatí.

Sluneční brýle, nejsou jen doplňěk

Samozřejmostí by měl být i kvalitní hydratační krém, určený speciálně pro oční okolí. Aplikujte ho vždy jemným poklepáváním. „S vhodnými očními krémy je dobré začít již od 25 let. Intenzivní péče by pak měla být od třiceti let. Sluneční brýle nenoste pouze na jaře a v létě, ale během slunečných dnů i v zimě,“ vysvětluje dermatoložka Lucia Mansfeldová.

Brýle podle ní ochrání před slunečními paprsky a zároveň zabraňují mžourání do sluníčka, které prohlubuje mimické vrásky. V boji proti vráskám je důležitý i dostatečný pitný režim. Káva ani alkohol se nepočítají. Ideální je čistá voda či neslazené bylinné čaje.

Hydratace, hydratace, hydratace

Dobré je používat krémy obsahující kyselinu hyaluronovou, která na sebe dokáže velmi efektivně vázat vodu a skvěle tak hydratuje pleť. Dobrou volbou je si pořídit sérum z kyseliny hyaluronové a v malých dávkách aplikovat na pleť každý večer a ráno. Ideální je si pořídit sérum s 3% koncentrací kyseliny hyaluronové. Vhodné jsou také přípravky s obsahem peptidů a vitamínů C a K.

Pokud jsou vrásky kolem očí již viditelné, tak bohužel prevence ani "zázračné" krémy nepomohou. Jednou z možností, jak dodat pokožce vláhu a zmírnit vrásky kolem očí, je mezoterapie očního okolí. „Jedná se o velmi účinný anti-agingový zákrok, při kterém se aplikuje speciální regenerační roztok s přídavkem kyseliny hyaluronové do citlivé pokožky v oblasti očí. Výsledkem je intenzivní hydratace s následným vyhlazením a zpevněním pokožky,“ říká Mansfeldová. Na výrazné vrásky kolem očí je vhodný Botulotoxin. Jeho efekt přetrvá 4 – 6 měsíců.

Vhodný make-up

Vrásky kolem očí vizuálně prohlubuje i mnoho vrstev make-upu. „Používejte kvalitní hydratační make-upy, které nanášejte ve tenkých vrstvách. Korektory mějte tekuté a vždy o jeden tón světlejší, než je make-up. Vyhnout byste se měli pudru,“ dodává Mansfeldová.

