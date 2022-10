Jednoduché tipy, které vás omladí. Nemusíte utrácet za drahé procedury

Kdo z nás by si nepřál být věčně mlád. To bohužel zatím ještě možné není, ale lze se tomu alespoň přiblížit.

Stárnutí lze totiž zrychlit i zpomalit. Mezi faktory, které ovlivňují rychlost toho, jak naše tělo stárne, patří zejména náš celkový životní styl. Zdravým životním stylem, do kterého patří vyvážený jídelníček, pravidelná fyzická aktivita a další, můžete stárnutí viditelně zpomalit. Zlozvyky, jako je kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu, ho můžete naopak zrychlit.

Pokud tedy chcete vypadat mladistvě, měli byste se těmto škodlivým zvykům vyhnout obloukem. Existují ale některé tipy a triky, které vám se zpomalením stárnutí pomohou více než jiné.

Úsměv

Jedním z těch nejjednodušších tipů, jak si během zlomku vteřiny ubrat několik let, je obyčejný úsměv.

Úsměv či ztrápený výraz totiž neovlivňuje jen to, jestli vypadáte smutně či šťastně. Úsměv totiž může mít vliv i na to, na kolik let vypadáte. Studie dokazují, že lidé, kteří se usmívají, vypadají mladší.

Hrozny

Dalším tipem, jak si udržet mladistvý vzhled, je sladká svačinka. Řeč je o hroznovém vínu.

Toto sladké ovoce totiž obsahuje látku zvanou sorbitol, která nám pomáhá udržet si v pleti hydrataci, jak dokazují výzkumy, což je přesně to, co chceme. S postupem věku se naše pleť stává čím dál tím sušší a ztrácí svůj mladistvý objem.

Zdravé a lesklé vlasy

O našem věku toho může hodně prozradit také naše hříva. Unavené a suché vlasy nám mohou přidat až několik let navíc.

Ideální je tak zaměřit se na to, aby naše vlasy byly lesklé a zdravé. Pravidelně proto zastřihujte roztřepené konečky, používejte hydratační kondicionéry a masky na vlasy a vyhýbejte se jejich tepelné úpravě nebo ji alespoň omezte na minimum.

Obočí

Vyhněte se extrémnímu vytrhávání obočí. Husté obočí nás totiž na rozdíl od toho vytrhaného do tenkého obloučku může omladit. Ideální je tak rozloučit se s pinzetou a podpořit růst obočí sérem nebo ricinovým olejem.

Věk je vidět na krku a rukou

Při péči o pleť na obličeji nezapomínejte ani na krk, dekolt a vaše ruce.

Věk se totiž neprojevuje pouze na čele, kolem rtů či očí. Věk je vidět na krku, dekoltu i rukou. Nezapomínejte proto tyto oblasti pravidelně hydratovat a starat se o ně tak pečlivě jako o obličej.

Zdroj: Reader's Digest, Taylor and Francis Online, National Library of Medicine

