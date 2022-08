Černá díra uprostřed naší galaxie je natočena přímo k Zemi. Jak dlouho bude trvat, než pohltí naši planetu?

Co je vlastně Sagittarius A*? Podle vědeckého vysvětlení jde o ohromný zdroj rádiového záření ve středu naší galaxie. Pozorovat takové těleso není i přes jeho ohromnou velikost vůbec jednoduché, už z názvu, kterým jsou takové objekty běžně označovány, tedy “černá díra”, plyne, že jde složitě zkoumatelnou část vesmíru. Jde totiž o objekty s tak ohromnou gravitační silou, která zamezí i světlu, aby je opustilo. Na druhou stranu, pro nás jako laiky je v této oblasti složité vše kromě dalekohledu, který máme doma. Co by nás tedy na výsledcích mnohadesetiletého výzkumu může a má zajímat?

Vyhladovělá černá díra

Již před lety se vědcům podařilo objevit pravděpodobnou existenci obří černé díry v centru naší galaxie, která - stejně jako to dělají i všechny ostatní - “požírá” vše, co se dostane do jejího okolí. Svojí ohromnou velikostí a hmotností, a tedy i přitažlivostí, se dokáže zmocnit planet, které následně pohltí. Sagittarius A* vědci označují za “hladovou” černou díru a nyní se mohou pochlubit jejím prvním snímkem, pořízeným díky Event Horizon Telescope, což označují za splnění svého snu.

Co se dá vyčíst z fotografie?

Snímek černé díry vědcům poskytl nejen její “portrét”, jak bychom se mohli domnívat, ale také množství dalších informací. Bylo například zjištěno, že se černá díra otáčí, což do této chvíle nebylo tak docela jisté. A co víc? „Nyní jsme si prakticky jisti, že je tato černá díra namířena víceméně přímo k nám, tedy k Zemi, respektive osa její rotace míří k nám,“ interpretovala výsledky výzkumu astrofyzička Sara Issaounová.

Náš Sagittarius je vlastně maličký

Sagittarius A* není první černou dírou, kterou se daří vědcům stejným způsobem zkoumat. Již před několika lety se podařilo pořídit snímek té, která se nachází v elyptické galaxii Messier 87. Ta “naše” je sice asi tisíckrát méně hmotná, astrofyzikové zjistili, že se jedná přibližně o čtyři miliony hmotnosti našich Sluncí, zatímco M87 se blíží k 6,5 miliardám jeho hmotnosti. Nenechme se tím ale zmást, ani Sagittarius A*, vzdálená přibližně 26 000 světelných let od Země, není žádný bezzubý kojenec.

Data neunesl ani internet

Svými "malými" rozměry, které v průměru dosahují jen kolem třicetinásobku Slunce, ztížil tento objekt odborníkům práci. Všechny objekty, které se kolem něj pohybují, jsou totiž v tak neuvěřitelné rychlosti, že zachytit jeho podobu trvalo skutečně velmi dlouho. Vždyť šlo také o tak ohromné množství dat, která nebyl schopen pojmout ani internet. Jak uvedla Lindy Blackburnová z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysic, šlo o miliardu gigabajtů, která zaplnila více než tisíc pevných disků. Ty potom byly dopraveny do zpracovatelského centra, kde se jimi vědci zabývali bezmála pět let, než byli schopni vydat výsledky.

Co hrozí Zemi?

Máme se tedy bát černé díry a očekávat zhroucení celé naší planety? Podle profesora doktora Emraha Kalemciho z fakulty inženýrství a přírodních věd istambulské Univerzity Sabanci můžeme zůstat v klidu: „Zobrazené nebeské těleso nebude mít žádný přímý dopad na náš každodenní život, a to vzhledem ke vzdálenosti a hmotnosti zmiňované černé díry,” uklidnil profesor Kalemci.

Na druhou stranu ale vědci připouští, že na Zemi ani ve vesmíru není nic tak neměnné a jisté, jak by se nám jako lidstvu hodilo…

Zdroj: Quanta magazine, space.com, wikipedia

