Čína sestrojila umělé Slunce, zdroj energie s žárem vyšším než hvězda

Jaderná fúze by mohla být nejčistším dostupným zdrojem energie, protože v podstatě kopíruje fyziku Slunce tím, že spojuje atomová jádra a vytváří velké množství energie na elektřinu. Tento proces nevyžaduje fosilní paliva, nezanechává po sobě radioaktivní odpad a je bezpečnější alternativou k jaderné energii získané štěpením, uvádí list Independent.

„Nedávná operace položila pevný vědecký a experimentální základ pro spuštění fúzního reaktoru," tvrdí ve svém prohlášení Gong Xianzu, výzkumný pracovník Ústavu fyziky plazmatu Čínské akademie věd.

Čínský experimentální pokročilý supravodivý tokamak (EAST) byl navržen tak, aby mohl být potenciálně využíván jako téměř neomezený zdroj čisté energie na Zemi, píše tisková agentura Xinhua. „Reaktor EAST ve tvaru koblihy je označován jako umělé Slunce, protože simuluje proces fúze ve hvězdách,“ napsal server Newsweek.

Stejné procesy jako uvnitř Slunce

V jádru hvězdy dochází za intenzivního tlaku a vysokých teplot ke slučování atomových jader, čímž vznikají nové prvky, uvádí server Sciencealert. Při jaderné fúzi se čtyři atomy vodíku spojí do jednoho atomu helia. Tokamaky, jako je EAST, využívají magnetické pole k udržení turbulentního - někdy nestabilního - plazmatu nebo ionizovaného plynu při vysokých teplotách ve smyčce zvané torus. Uvnitř tokamaku zahřívají lasery těžké atomy vodíku, jako je deuterium a tritium, až na teplotní hranici, při níž ve hvězdách začínají procesy fúze. Toto teplo umožňuje vědcům napodobit intenzivní gravitační tlak v jádru hvězdy, píše dále Newsweek. Při těchto vysokých teplotách se atomová jádra uvnitř tokamaku začnou tříštit a uvolňovat energii, kterou lze využít k výrobě elektrické energie.

Udržet plazmu při tak intenzivních teplotách bez úniku, se však ukázalo jako nesmírně náročné. Vědci se snaží využít energii z jaderné fúze již více než 70 let. Podle serveru Livescience se navíc nikdy nepodařilo vytvořit experimentální reaktor tokamak, který by produkoval více energie, než kolik jí spotřebuje, ale čínský úspěch s reaktorem EAST naznačuje, že se vědci blíží k udržitelnému využití kosmické energie. Teoreticky lze deuterium získat ze zemských oceánů; odhaduje se, že jeden litr mořské vody obsahuje dostatek fúzního materiálu k výrobě energie odpovídající 300 litrům benzinu, uvádí Newsweek.

Největší jaderný reaktor na světě

V současné době se čínský reaktor EAST používá k testování technologie pro ještě větší reaktor - tokamak, který se staví ve Francii. Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER), na jehož výstavbě spolupracuje 35 zemí, bude největším jaderným reaktorem na světě. Na projektu se podílejí Spojené státy, Velká Británie, Čína, Indie a všechny státy Evropské unie, píše Livescience. Reaktor, který by měl začít fungovat v roce 2025, má také nejsilnější magnetické pole na světě, které je 280 000krát silnější než magnetické pole Země.

Všechny současné energetické trable by mohly skončit, pokud by se skutečně podařilo ITER sestrojit a učinit z něj reálný zdroj energie. Dopady na ekonomiku a ekologii by byly naprosto zásadní, celý svět by získal přístup k velmi čisté energii. K tomu je ale ještě dlouhá cesta, na které ovšem Čína učinila významný krok.

Zdroj: livescience.com, independent.co.uk, Newsweek

