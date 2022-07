Na strakonickém hradě se propadla podlaha kaple a otevřela se tajemná díra do podzemí. Záhadu objasnil odsouzený zločinec

Také se chystáte na dovolenou, ale nechcete se letos pouštět za hranice republiky? Dobrá volba, vždyť i u nás je pořád co objevovat a takové putování rozhodně nemusí nudit ani děti. Zvlášť když si mohou představovat, co všechno se (možná) na hradech a zámcích dělo. Třeba takový strakonický hrad skrývá v podzemí velké tajemství. Je v něm vězněna marnivá hradní paní, která nedbala varování a rozhodla se pro hodně zvláštní věc.

Střevíčky pro marnivou dámu

Stalo se to v době, kdy v kraji panovala neúroda a lidé trpěli hlady. Možná právě proto, aby ukázala, o kolik je mocnější než její poddaní, ale možná také jen z pouhé marnivosti, nechala si paní hradu upéct střevíčky z chlebové mouky. Pekaři se do takové práce nechtělo, snažil se paní přesvědčit, že šlapat po Božím dárku je rouhání a nic dobrého z toho nekouká. Paní se ale jednou rozhodla a trvala si na svém. Pekaři nezbylo nic jiného než poslechnout.

Za drzost přišel trest

Druhého dne se vznešená, ale nerozumná paní vydala v nových botech na mši do kostela. A tam se stalo to, před čím ji pekař i ostatní varovali. Jakmile došla až k oltáři, země se pod ní znenadání propadla a ona se ocitla hluboko pod zemí. Díra vypadala, jako by nikde nekončila, a tak bylo rozhodnuto, že bude do jámy spuštěn odsouzenec na smrt, který buď zahyne (ale protože ho smrt čekala tak jako tak, vlastně půjde jen o vykonání rozsudku), nebo se vrátí zpátky se zprávou, co se skutečně stalo, a pak dostane milost.

Zpráva z podzemí

Odsouzenec měl štěstí, podařilo se mu úkol splnit a po svém návratu na povrch vyprávěl o paní, přikované k pevnému kovovému sloupu, i o tom, že čeká na vysvobození. To prý přijde ve chvíli, kdy na dvoře hradu vyroste tak velký jeřáb, z jehož kmene bude možné vytesat kolébku. Až v ní usne nevinné dítě, marnivá žena bude vysvobozena. Co myslíte, roste už na nádvoří strom, který pomůže jistě již napravenou hradní paní vysvobodit?

Podivné pocity nad pekelnou bránou

Pokud jste příznivci poněkud strašidelnějších pověstí, pak můžete za cíl svého výletu zvolit hrad Housku. Právě tady se totiž podle pověsti nachází samotná brána do pekla. Máte odvahu sami se přesvědčit, jak je to doopravdy? O tom, že s Houskou není něco v pořádku, prý svědčí už místo, kde stojí. Místo toho, aby ji její stavitel umístil, jak bylo zvykem, na vyvýšené místo, odkud by měli její majitelé rozhled po okolí a mohli tak lépe odhalit případný plánovaný útok, Houska vyrostla v pusté oblasti, kde navíc ani nebyl zdroj pitné vody. Takové rozhodnutí muselo mít svůj důvod.

Ochrana před peklem

Podle pověstí byla tím důvodem ochrana okolního světa před pekelnou mocností, která právě pod tímto hradem má svůj vstup do podzemí. Podařilo se to? Mnozí návštěvníci i dnes přísahají, že mají při prohlídce hradu a jeho okolí velmi zvláštní pocity. Po těle jim jezdí chvíli proudy tepla, pak zase chladu - kdo ví, co se vlastně na Housce a hlavně pod hradem děje.

O tom, jestli je skutečně pod Houskou brána do pekla, by možná mohl vyprávět duch černého mnicha, který tady podle další pověsti poctivě straší už po staletí. Jde o švédského vojáka, zastřeleného na tomto místě v bojích třicetileté války.

Velká výzva pro fotografy

A pro odvážné je tady ještě jedna velká výzva - a to jihočeský hrad Zvíkov. Tady se kdysi v minulosti podle vyprávění usadil rarášek, neškodné, ale zábavu milující strašidlo, které si nenechalo ujít jedinou příležitost, jak trochu vyděsit návštěvníky hradu. Bylo to tak v době, kdy zde ještě žili skuteční majitelé hradu, ale je to tak prý i nyní. Mnozí historiemilovní turisté tady pozorují hodně zvláštní věc. Baterie mobilů, fotoaparátů a kamer se jim bezdůvodně rychle vybíjejí a pokud se ještě podaří udělat nějaký ten snímek na památku, je velmi pravděpodobné, že na rozdíl od těch z jiných míst výletu budou ty zvíkovské rozmazané. Rarášek má prostě rád svůj klid a rozhodně nestojí o žádný portrét.

Tak co - zkusíte raráška přechytračit a pochlubíte se přátelům ostrou fotkou ze Zvíkova? Za pokus to rozhodně stojí.

