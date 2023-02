Tajemství záměny korunovačních klenotů: Za českým jablkem a žezlem musíte do Vídně

Korunovační klenoty jsou nedílnou součástí naší historie a tvoří nejcennější základ svatovítského pokladu již od 14. století. Dnes jsou uloženy za zavřenými dveřmi korunní komory Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Na dveřích, stejně jako na pancéřové skříni, „visí“ 7 zámků. K jejich otevření je potřeba 7 klíčů, které drží 7 významných lidí.

Držitelé klíčů: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, primátor hlavního města Prahy.

Za českým jablkem a žezlem musíte do Vídně

Karel IV. si přál mít korunovační klenoty pouze v Praze. Jeho přání porušil už jeho syn, který je odvezl na Karlštejn. Později pak klenoty putovaly třeba do Velhartic, Českých Budějovic, ale i Visegrádu, Norimberku a skončily ve Vídni. Tam nakonec došlo k záměně českého jablka a žezla za „modernější“ renesanční, které si nechal vyrobit do své soukromé sbírky Ferdinand I. Habsburský. Zpátky do Prahy se tak vrátila pouze česká koruna a rakouské jablko a žezlo. České gotické jablko a žezlo je dnes vystaveno v Císařské klenotnici v Hofburgu ve Vídni.

Tajemství koruny a kříže

Legendu o smrti toho, kdo si neoprávněně nasadí svatováclavskou korunu, jste už asi slyšeli. Možná to ale neslyšel Reinhard Heydrich, který si ji údajně nasadil – a do roka skutečně zemřel.

Co jste ale možná nevěděli, je, že ve schránce na kříži na vrcholu koruny je údajně skryt trn z Kristovy trnové koruny. „Celá ta noha (pozn. red.: myšleno noha kříže na koruně) je udělána jako schránka, jako dutina. To znamená, že to je to místo, kde ten trn byl původně uložen. A já předpokládám, že tam je uložen pořád,“ vysvětluje pro Radiožurnál Petr Kroupa, šéf hradních památkářů.

Jenže korunou to nekončí. Restaurátor Andrej Šumbera v rozhovoru ČRo Dvojky uvedl, že ještě cennější než svatováclavská koruna je zlatý ostatkový kříž Karla IV. V jeho schránce jsou totiž ukryty nástroje Kristova umučení, například mycí houba, provaz, ale i kousek dřeva a hřeb z kříže. A aby to nebylo málo morbidní, v komůrce na druhé straně kříže prý najdete článek prstu sv. Jana Křtitele.

Repliky korunovačních klenotů jsou součástí putovní výstavy

Nestihli jste navštívit vystavené korunovační klenoty? Nelitujte. Veřejná výstava korunovačních klenotů se koná jen při výjimečných příležitostech, takže během roku lze vidět pouze jejich kopie. Existuje ale také putovní výstava mistrovských replik, takže se můžete podívat alespoň na ně. Momentálně – až do 23. dubna – se nacházejí v Žerotínském zámku ve Valašském Meziříčí.

Vystavované klenoty: Svatováclavská koruna, královské jablko a královské žezlo jsou uloženy v Chrámu sv. Víta. Korunovační plášť je uchováván v klimatizovaném depozitáři na Pražském hradě. Ostatkový kříž Karla IV. a svatováclavský meč nejsou oficiálními korunovačními klenoty, ale vystavují se společně.

Zdroje: hrad.cz, kudyznudy.cz, Radiožurnál, ČRo Dvojka, putovnivystavy.cz

KAM DÁL: Šílená císařovna Charlotta žárlila na Sisi, plakala u Napoleona III. a přespala u papeže. Svého muže ale stejně nezachránila.