Michael Schumacher má 54. narozeniny. Syn Mick mu poslal dojemný vzkaz

Michael Schumacher je bývalý německý automobilový závodník, který je sedminásobným mistrem světa formule 1. Statisticky je vůbec nejúspěšnějším závodníkem v historii tohoto sportu. V roce 2002 se stal jediným jezdcem v historii, který se umístil na stupních vítězů ve všech závodech sezony. Dříve působil jako velvyslanec UNESCO a byl činný v charitativních projektech, na které daroval miliony dolarů. Za ženu si vzal Corinnu, se kterou má dvě děti. Rodina žije dodnes ve Švýcarsku.

Stav Michaela Schumachera není veřejnosti známý

Jeho bratrem je Ralf Schumacher, který rovněž závodil ve formuli 1. Matka Elisabeth Schumacher zemřela během čekání na transplantaci jater, v den konání Grand Prix San Marina. Oba bratři přesto závod absolvovali, matka by si to tak prý přála. Michaelův syn Mick vyhrál v roce 2020 šampionát Formule 2 a podepsal smlouvu s týmem Haas F1.

Z veřejnosti zmizel legendární jezdec po úrazu na lyžích, při kterém utrpěl vážné zranění hlavy. Ačkoliv měl ochrannou helmu, během sjezdu neupraveného svahu narazil při pádu hlavou do skály a byl transportován do nemocnice v Moutiers, poté do nemocnice v Grenoblu. Ta tehdy zveřejnila, že je jezdec v kritickém stavu v kómatu. O dva dny později prodělal druhou operaci hlavy, jeho stav se stabilizoval, zůstal však nadále kritický.

Dokument Schumacher některé diváky zklamal

O měsíc později, v lednu 2014, ho lékaři začali postupně probouzet. V červnu téhož roku opustil nemocnici v bdělém stavu a měl se nadále rehabilitovat na klinice v Lausanne. V září byl převezen domů, kde jeho léčení pokračuje. V dokumentu Schumacher měl být odhalen jeho zdravotní stav. Ačkoliv premiéra dokumentu byla odložena až na září 2021, nic nového nepřinesl. „Dokument, který se pomocí exkluzivních rozhovorů a archivních záběrů pokouší vystihnout osobnost sedminásobného mistra světa ve formuli 1 Michaela Schumachera,“ popisuje svůj počin Netflix. Šlo tak spíše o vzdání pocty, kde vystoupila jeho rodina a hlavně děti.

Fanoušci, kteří si dobře pamatují různé excesy během závodníkovy kariéry, dokument spíše hanili. Vadilo jim, jak moc Schumachera velebí a jak málo upozorňuje na jeho aroganci a časté hazardování se životem. Na ČSFD má ale 76 %, což jen ukazuje na Michaelovu popularitu a touhu fanoušků vědět, jak na tom skutečně je.

Syn Mick míří v novém roce do Mercedesu

Jeho syn Mick se teď snaží uplatnit ve stejném oboru. Tým Haas nečekala dobrá sezona, teď po něm ale sáhl Mercedes a udělal z něj trojku. Bude tak v těsném závěsu za Georgem Russelem a Lewisem Hamiltonem. "Mick je talentovaný mladý jezdec a jsme rádi, že se k nám připojil. Je to dříč, má klidný a metodický přístup a stále má chuť se učit a zlepšovat jako pilot. Víme také, že s dvouletými zkušenostmi se závoděním ve formuli 1 bude okamžitě připraven, aby v případě potřeby mohl nahradit Lewise (Hamiltona) nebo George (Russella)," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Krásné narozeniny nejlepšímu tátovi na světě, mám tě rád," napsal Mick na své sociální sítě. Skoro se ale zdá, že Mick přehnanými nároky, které se pojí s jeho slavným otcem, trochu trpí. Při motokárových závodech používal pseudonymy Mick Betsch (příjmení jeho matky za svobodna) a Mick Junior. V roce 2020 se stal šampionem ve Formuli 2. Od roku 2021 byl jezdcem Formule 1 u týmu Haas s týmovým kolegou Kevinem Magnussenem. Po sezoně byl v týmu ale nahrazen Nicem Hulkenbergem. Na konci roku 2022 oznámil tým Mercedes-Benz Grand Prix Limited, že bude Mick rezervním jezdcem. Nahradil Stoffela Vandoorna a Nycka De Vriese.

Zdroj: dokument Schumacher, ČSFD, wikipedia.org, iDNES.cz

