Novinky ze ZOO: Sid je těhotná?

Sid Novotná má před sebou těžký úkol. Po návratu Haďáka musí zajistit, aby nežárlil na Filipa, který se k ní dostal o něco blíž, než možná chtěla. Teď se bojí, že kvůli jedné opilecké puse o svého milého přijde.

Možné těhotenství vzbudí pozornost Elišky Krásné

A to nebude jediné úskalí. V jednom z nadcházejících dílů jí bude celý den špatně a bude zvracet. Toho si všimne chovatelka žiraf Eliška Krásná a utrousí poznámku o těhotenství. Sid se tomu ale překvapivě nesměje a v obličeji úplně zkamení. Rychle vytáhne kalendář a bude zjišťovat, zda má skutečně zpoždění s menstruací.

Diváci na sociálních sítích byli z možného těhotenství šoku. Ačkoliv u Viky si už dříve přáli, aby s Petrem založili rodinu, u Sid to ještě tak růžově nevidí. Jsou mladí, a tak by si měli užívat. Kdyby jim tvůrci připravili takový osud, bylo by to vskutku odvážné rozhodnutí!

Veronika Freimanová a role podvedené ženy

Na scéně se objeví také babička Danuše se dvěma rošťáky, které hrají Adélka Hesová a Kubík Barták. Snad už se konečně dočkáme i Roberta Urbana, který ze seriálu odešel právě kvůli Evě. Když Burešová zmizela, neměl už co točit. Už dříve ho diváci mohli vidět v seriálech Ordinace v růžové zahradě a První republika.

Těžké časy čekají také Marii Roklovou. S nevěrou svého muže Karla se nemůže smířit. Její představitelka Veronika Freimanová se sama musela v životě vyrovnat s koncem manželství s režisérem Jaroslavem Brabcem. Po četných nevěrách se provalilo, že čeká dítě s Olgou Menzelovou. Ačkoliv pak dlouho prohlašovala, že nechce chlapa ani vidět, našla štěstí u architekta Vladimíra Boučka.

Milenka Konstantinová, která si zahrála v ZOO Stázku, se v seriálu objevila bez velké reklamy. Přitom právě toto malé děvče si zaslouženě získává obdiv televizních diváků. Začínající hvězdě je šest let, žije v Praze a chodí do první třídy.

