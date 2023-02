Bára odhalila v Survivoru překvapivé tajemství Karolíny Krézlové

To jsou zase změny! Soutěž opustil Vašek Matějovský, herec ze seriálu O mě se neboj, který se ošklivě zranil a možná bude muset dokonce na operaci. Divákům začíná být trnem v oku herečka Karolína Krézlová, bývalá přítelkyně populárního herce Vladimíra Polívky. Jak překvapivý pro ně byl závěr osmého dílu!

Máš natáčet desátého seriál!

V kmenu Hrdinů se ukazují pravé povahy celebrit, ke kterým fanoušci po dlouhé roky vzhlížejí. V náročných soutěžích se představila pokerová hráčka Bára Mlejnková, modelka Andrea Bezděková, herečka Karolína Krézlová, fotbalista Švanci, účastníci Love Islandu Pítr a Martin Kulhánek, MMA zápasnice Kundosaki, začínající herečka Pavlína a youtuber Filip, který je zatím takovým nenápadným členem kmene.

Když došlo na hádku Báry a Karolíny, která se stala kmeni osudnou (nebo spíše hlavně Mlejnkové), Bára vykřikne na Karolínu, jestli náhodou nemá desátého seriál, přičemž Karolína přikývne. „Ulhaná jseš, levá jseš, kradeš, máš navíc deku,“ nešetřila ji Bára. Pokud myslela desátý březen, kdy má Karolína začít něco natáčet, možná nechtěně poukázala na to, že to tam Krézlová rozhodně nepřišla vyhrát, ale naopak se tam odletěla (trochu drsněji) opálit. Dříve či později bude muset totiž odejít a odletět do České republiky. Překvapivě tam produkce tuto větu nechala. Zatím se můžeme pouze domnívat. Uvidíme, co z toho vzejde.

Laškování Pítra a Bezděkové

Nepřímo to ale podporuje zvěsti, které se šířily už v první řadě. Když začaly celebrity „odpadávat“ a odcházet, diváci spekulovali, zda každý z nich nemá omezený čas, který chce v drsných podmínkách strávit. Pokud Karolína za pár dílů skončí, tuto teorii jen potvrdí. Od začátku má velké propady a několikrát opakovala, že chce jít domů. Sama se na kmenové radě nechala slyšet, že si původně myslela, že nevydrží ani týden. Teď se to prý mění. Nepochybně jsou tam ale i ti, kteří přišli opravdu hrát a touží nést titul vítěze druhé řady Survivoru.

Velkou kauzou je také vztah Petra Havránka, zvaného Pítra, s Andreou Bezděkovou. Dříve spolu měli randit a jeho současná partnerka Gabriela Gášpárová měla obavy, aby se tam spolu znovu nesblížili. Daleko od domova zažívají dobrodružství, které se těžce vypráví někomu, kdo si podobnou situací neprošel. Televize odvysílala romantický sestřih, kde je vidět, že tam něco rozhodně vzniká. Ještě k tomu hrála romantická píseň. Gábi během včerejška poděkovala na sociálních sítích za vlnu podpory a ujistila své fanoušky, že Pítrovi stále věří. Zda to bude říkat i za několik dní či týdnů, ukáže čas.

