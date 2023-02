Jaromír Hanzlík slaví 75. narozeniny. Tereza Brodská na dětství s ním vzpomíná jen nerada

Při příležitosti Hanzlíkových narozenin vznikl v České televizi dokument Léta s Jaromírem Hanzlíkem, ve kterém promluvil také jeho utajovaný syn David, kterému je dnes 54 let. „Táta je velkorysý a zároveň složitý,“ prozradil David v dokumentu, který odvysílala Česká televize 11. února 2023.

Hanzlík nepřišel jedinému synovi na svatbu

„Prošli jsme docela trnitou cestou v našem vztahu – od mého dětství přes pubertu, vzdor a cestu zpátky až k porozumění. Táta je velkorysý a zároveň poměrně složitý. Je opravdu strašně moc přísný, a to jak na svoje okolí, tak zároveň i na sebe,“ řekl. „Nicméně má rád všechno nalajnované a sahá vždy po tom nejrychlejším řešení. Když jsem udělal průšvih, vynadal mi, dal přes držku a jelo se dál,“ přiznává.

Otec se synem se rozhádali ve chvíli, kdy David v domě Jaromíra Hanzlíka začal podnikat. Otevřel si restauraci, dobře se mu ale nedařilo. Chtěl, aby mu táta snížil nájem, ten to ale odmítl. Došlo ke konfliktu, v jehož důsledku otec svému jedinému synovi nepřišel na svatbu.

Drsné dětství Terezy Brodské ze ZOO

Bouřlivé vzpomínky má na Hanzlíka i herečka Tereza Brodská, známá ze seriálu ZOO. Její matka Jana Brejchová byla z Jaromíra naprosto očarovaná, o její dceři se to však říct nedá. „Od první chvíle jsem cítila, že jsem v jeho domě na Malá Straně prvkem, který ho irituje a štve. A tak se mě i svého syna Davida snažil za každou cenu převychovat. Protože podle něj jsme byli rozmazlení frackové,“ přiznala Brodská v knize Moje máma Jana Brejchová. „Třeba s námi několik dní nemluvil – a to někdy i s mámou. My jsme nevěděli, proč. Až pak nám řekl, že to bylo kvůli nějakému přestupku, špatně uklizené věci, nebo tak něco. A já jsem nechápala, proč kvůli tomu muselo být dusno tři dny,“ přiznává. Největší oporou jí tehdy byl právě David, který u nich čas od času pobýval.

„Nebo mi ráno před odchodem do školy oznámil: ‚Jo, večer si musíme promluvit.‘ V tu chvíli jsem měla celý den zkažený. Večer na mě čekal papír s vyznačenými tečkami, kam jsem musela doplnit: Já, Tereza Brodská, slibuji, že ode dne toho a toho budu zhasínat na záchodě, i když ho opustím jen na dvě minuty. Nebo že nebudu sešlapovat domácí obuv, nebudu jezdit metrem, ale tramvají. Pořád nějaké příkazy. Stejně se choval k Davidovi, který s námi nějaký čas bydlel. Solidně nás dusil. Měla jsem pak žaludeční vředy a k tomu zánět slinivky,“ popisovala drsné dětství. Nedávno ale svá slova téměř odvolala, když Hanzlíkovi během vánočních svátků za dětství poděkovala a přidala větu, že právě díky němu z ní nevyrostla tak úplná krá *a. Na těch pár let s ním dnes prý vzpomíná ráda.

Zamilovaná maminka Jana Brejchová

Pravdou je, že to Brodská vydržela pět let, pak se odstěhovala jinam. Do té doby prý svaloval Hanzlík problémy s partnerským vztahem s Brejchovou právě na mladou Terezu. „Proto se mě máma snažila občas někam uklidit, třeba k dědovi Brejchovi. Jakmile jsem vyklidila pole, došlo jí, že chyba bude někde jinde. Ale nikdy jsme si spolu tyhle věci – ani o řadu let později – nevyříkaly. Po pravdě, po všech těch debatách a přednáškách s Jaromírem bych asi stejně nenašla sílu,“ přiznala Tereza.

„Kdykoli jsem Jaromíra viděla v divadle, všechno jsem mu odpustila. Byl fantastický! Divadlu rozuměl a hrál jako pánbůh. Škoda že stejné pocity nedokázal v lidech vzbudit i v soukromí,“ odpustila mu Brodská.

