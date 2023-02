Šílené chyby v seriálu Jedna rodina, které nedají divákům spát

Seriál Jedna rodina představil unikátní téma střídavé péče, v jejímž rámci všichni dospělí prokazují tu největší míru velkorysosti a fungují spolu jako profíci. Co však přijde nejednomu divákovi tak trochu podivné? Podívejte se s námi, co by v normálním životě zkrátka nemohlo fungovat.