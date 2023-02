Marek Lambora nahradil Jacoba Erftemeijera: Ve Specialistech se usadil natrvalo

Ve Specialistech se dějí změny! Nejen, že odešla Eva Leimbergerová, následoval ji také Jacob Erftemeijer. Diváci se však nestačili divit, když zjistili, kdo je u kriminálky horkou novinkou. Není to nikdo jiný než miláček publika Marek Lambora, který se v posledních týdnech zapsal do povědomí veřejnosti svým údajným vztahem s herečkou Sárou Rychlíkovou. Nikdo z nich to ale doposud nepotvrdil.