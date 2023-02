Tvůrci seriálu Kukačky prozradili velké tajemství. Jak to bude s Terezou a Martinem?

Kukačky jsou český rodinný seriál, který přináší unikátní příběh chlapců Tomáše a Jakuba, kteří byli vyměněni v porodnici. Zjistí se to až v jejich šesti letech, kdy už je velmi těžké i jen uvažovat o tom, že by se měli vyměnit zpátky. Navíc Jakub má poruchu autistického spektra nazvanou Aspergerův syndrom.

Děj Kukaček

Olga a Karel Holcovi žijí na venkově, Tereza s Martinem naopak v Praze. Každá rodina vychovává jinak, řeší jiné starosti a přistupuje odlišně k životu. Právě momentální rozhodnutí Davida, bratra Karla Holce, je navždy spojí. Na konci první série vyjde najevo, že to udělal, protože se bál, že dítě bude postižené. Holcovi už přišli o syna Káju, který zemřel na dědičné onemocnění. David nechtěl, aby znovu prožívali těžkosti. Doktor Tesař přišel totiž k porodu pozdě, protože si užíval v pokoji s Marcelou – dcerou Holcových.

Nikdy ale v Kukačkách nebylo řečeno, zda Jakubův autismus má přímou spojitost s komplikacemi při porodu. Prvních pár minut svého života totiž nedýchal. A Tereza pochopitelně neměla tuhle informaci, protože při jejím porodu k tomu nedošlo. Nikdo také neřešil, zda za to bude doktor Tesař obviněn, či nikoliv. Řeší se pouze Davidův trestný čin, který byl kvalifikován jako únos.

Vezme si Martin Terezu?

Česká televize poskytuje ke Kukačkám vztahovou mapu, kterou má na svých stránkách. A právě v ní pro druhou sérii uvádí, že Tereza a Martin jsou manželé. Jenže v první sérii, když si partneři povídali na terase, se Martin ptá, proč si ho vlastně Tereza nikdy nevzala. A ta mu odvětí, že důvodem je, že se jí nikdy nezeptal.

Možná se tak chystá veselka! Anebo někdo v České televizi neví, jak se věci mají. Bylo by to vlastně příjemné zakončení druhé série, která by si zasloužila trochu té radosti a kousek štěstí. Zatím je to jen jedno velké drama. Začalo to bouračkou, pokračuje to Marceliným těhotenstvím, kdy člověk vůbec nechápe, jak to s tím Lubošem vlastně myslí, a končí to Sabinou Remundovou, která je báječná a čiší z ní dobro, na druhou stranu má člověk pocit, že je věčně utrápená a strhaná.

Další díl, na který se mohou diváci už teď těšit, bude vysílat Česká televize v pátek ve 20:10.

Zdroj: Česká televize, wikipedia.org

KAM DÁL: Další herec sekl s kariérou: Luďan už toho má dost, stejně jako Novotný z Kukaček.