Dnes v seriálu ZOO: Sid zlomí Filipovi srdce, Marek zatouží po Viky

Jestli někdo v tomhle milostném příběhu ostrouhá, je to Filip Janda. Fotograf, kterého perfektně hraje Tomáš Klus a který se tak trochu zamiloval do křehké Sid. Jenže ta má oči jen pro svého Haďáka, a ačkoliv Filipa v opilosti políbila, žádné velké plány s ním nemá. Filip se ale dostane do trapné situace.