Novinky ze ZOO: Kterou postavu čeká s návratem Evy Burešové konec?

Dvojčata Lucie Černá a Bára Černá jsou velmi talentované herečky, které v seriálu ZOO neměly lehký start. Svou rolí vlastně tak trochu nahradily Evu Burešovou, která se těšila velké divácké oblibě. Navíc role Charlieho, kterého si zahrál oblíbený Marek Němec, byla trochu zmatená. Celé to působilo jako novodobé otroctví, děvčata nemohla randit a se vším bylo třeba se svěřovat. Navíc ze začátku vůbec nepůsobilo dobře, že se do bytu soudce nastěhoval zločinec. Ačkoliv je to hezký paradox. Možná to nakonec celé zachránila Ilonka.

V ZOO vzniká nová láska

Postava hospodyně, kterou nádherně hraje famózní dabérka Ludmila Molínová, se totiž přidala na stranu zločinu a pomáhá obrat nevděčné obyvatele města, kteří si své peníze zkrátka nezaslouží. Vlastně dobrý skutek, který ale nebude zřejmě po chuti babičce Danuši, soudkyni ústavního soudu, ani Petru Křížovi, který by se měl zanedlouho vrátit. Nebude to však po boku jeho milované Viky, kterou hraje Eva Burešová, protože ji měl podvést s asistentkou. A tak si asi ještě užijeme trochu nějakého toho dramatu.

Dvojčata Izy a Tes by ale neměla zmizet ani s Eviným návratem, jejich dějová linka zřejmě bude pokračovat spolu s Markem a Vojtou. Právě druhý zmíněný by si nepochybně kousek toho štěstí konečně zasloužil, nedávno mu tragicky zemřela manželka Kája, s níž má malého Matěje. A právě láska je něco, co diváky konečně obměkčilo a vzali holky na milost.

Stará parta opět v ZOO

„Už si to bez nich neumím představit,“ píše divačka Klára na sociálních sítích. „Doufám, že Tes neodejde ze ZOO, až dokončí trest,“ píše Andrea. Naráží tak na to, že Tes původně do ZOO nastoupila kvůli veřejně prospěšným pracím. Jedna akce se nepovedla a mladá žena na to doplatila. V péči o zvířata se ale nakonec našla a dá se tedy předpokládat, že dějová linka skončí tím, že v ZOO bude pracovat i nadále.

Diváci se také mohou těšit na další příběh Aničky a Haďáka, který momentálně (a trošku oprávněně) žárlí na fotografa Filipa. Pomalými krůčky se také vrací Tereza Brodská jako babička Danuše, dvojčata Sofie a Ben, které hrají Adélka Hesová a Kubík Barták, nebo Robert Urban jako soudce. Už dříve naskočila do děje také Michaela Petřeková jako Markéta Tomečková a také Tereza Bílková ztvárňující někdejší adeptku na novou matku dětí pana soudce.

