Kde se žije blaze? Žebříček deseti nejlepších a nejhorších obcí u nás

Uvedené číslo u jednotlivých obcí je Indexem kvality života. Ten je tvořen 29 dílčími indexy, které detailně mapují kvalitu života v obci. Důležité jsou tři hlavní kategorie: zdraví a životní styl, materiální zabezpečení (práce, bydlení) a rovněž vzdělání. V těsném závěsu jsou pak služby a vztahy (například místní poplatky).

1. Říčany (10)

Ve městě, které se nachází v okrese Praha-východ, žije přibližně 16 tisíc obyvatel. Obcí protéká Rokytka a Říčanský potok. Svůj prim si drží už od roku 2018. Je to největší město na světe začínající na písmeno Ř. Žije zde například známý youtuber a parkurista Taras Povoroznyk. Ten se kromě své práce proslavil také výrokem vůči malému chlapci, kterému řekl, že jeho merch není drahý, to jen on má málo peněz. Tehdy byl terčem velké kritiky.

2. Praha (8,9)

Hlavní město je centrem české kultury. Žije zde přes milion obyvatel. Jde o ekonomicky vyspělou část republiky, kde najdeme mnoho soukromých i veřejných škol a univerzit, jakožto i sídlo významných úřadů. Praha je považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě.

3. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (8,1)

Souměstí v okrese Praha-východ má historické jádro, které je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Žijí zde například youtubeři David a Michal Vaníčkovi, kteří se zapsali do srdcí fanoušků svým příběhem o dvojčatech, pro která si letěli až do Ameriky. Dnes úspěšně podnikají a provozují mimo jiné hračkářství.

4. Hustopeče (8,1)

Město leží v srdci jižní Moravy mezi Brnem a Břeclaví. S městem je spjat například politik Jan Herben, Terezie Masaryková, matka prvního československého prezidenta, Alois Mrštík, český spisovatel a dramatik nebo malíř Alfons Mucha.

5. Černošice (7,5)

Město ve Středočeském kraji spadá pod okres Praha-západ. Je tvořeno třemi historickými částmi a má zhruba sedm a půl tisíce obyvatel. Žil zde například herec Jiří Steimar nebo básník Stanislav Augusta. S Černošicemi je spjatá také prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová, modelka Vlaďka Erbová nebo kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř.

6. Židlochovice (7,3)

Obec se nachází se asi 18 km jižně od Brna a má zhruba tři a půl tisíce obyvatel. Jedná se o vinařskou obec, kterou najdeme ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Je zde několik významných historických památek, do roku 1942 žilo ve městě také několik židovských rodin, jejichž členové byli následně odvlečeni a zavražděni. S místem je spjatý malíř Ivan Remunda, tenistka Jana Novotná nebo šlechtic Vilém Zajíc z Valdeka a Židlochovic.

7. Slavkov u Brna (7,3)

Město v okrese Vyškov je známé především bitvou u Slavkova, která se v roce 1805 odehrála několik kilometrů západně od města. Mezi slavkovské osobnosti patří hudební skladatel Mirko Hanák, varhaník František Franc nebo herec František Uhlíř.

8. Rosice (7,2)

Rosice jsou město v okrese Brno-venkov, mají přibližně šest a půl tisíce obyvatel. Nacházejí se v Boskovické brázdě na soutoku říčky Bobravy s Říčanským potokem. Spjatý je s nimi basketbalista Zdenek Bobrovský, kněz Vladimír Koukal, hudební skladatel Vladimír Malacka nebo Vilém Vaňura.

9. Brno (7,1)

Největší konkurent Prahy a druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je významným střediskem kultury a vzdělávání. S Brnem je spjato hned několik významných osobností, například teolog Martin Středa, česká královna Eliška Rejčka, architekt Jan Kotěra, fyzik Ernst Mach nebo zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel. Nechybí ani herec Bolek Polívka nebo Arnošt Goldflam.

10. Třeboň (7,1)

Město v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji je lázeňským a rekreačním místem, památkovou rezervací a také CHKO Třeboňsko. Mezi známé osobnosti z Třeboně patří například rybníkář Josef Štěpánek Netolický, národopisec František Volf, stavitelka a architekta Marie Smržová nebo herečka Hana Vojtová.

Kde se žije nejhůře (řazeno od posledního místa, tj. 206–197):

Orlová (0) Karviná (0) Litvínov (0,9) Most (1,1) Kraslice (1,4) Rumburk (1,5) Havířov (1,7) Žatec (1,7) Podbořany (1,8) Kadaň (1,9)

