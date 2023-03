Zvítězí v ZOO nakonec pravá láska? Postavy to mají nahnuté

Ve své druhé polovině představuje seriál ZOO další drama. Eva Burešová se po odmlce vrací do seriálu a její postava, novopečená maminka Viky Janečková, se bude muset rozhodnout, jestli odpustí Petrovi, který k ní nezachoval zrovna nejlépe. Vzhledem k její povaze ji čeká složité rozhodování. Sid zase čeká těhotenský test a Marii Roklovou pro změnu odpuštění. Zvítězí nakonec opravdová láska?

Je Sid opravdu těhotná?

V seriálu ZOO se dvojčata Izy a Tes aktuálně snaží o bratry Roklovy, navíc se co nevidět očekává návrat Evy Burešové. To vzhledem k okolnostem nebude nic příjemného. Mladá maminka se totiž vrací do svého starého bytu, ale sama – bez otce svého dítěte. Zahraničí jí příliš štěstí nepřineslo a ona teď doufá, že se vše v dobré obrátí.

Jinak na tom není ani Sid. Trpí ranními nevolnostmi, takže se celkem oprávněně obává, zda není těhotná. Nakonec by se však mělo ukázat, že jde o falešný poplach. Mladá dvojice tak bude mít ještě nějakou tu chvíli, aby se o pořízení potomka rozhodla. Haďák ale nečekaně získá větší obnos peněz, takže mohou koupit byt, což bude pro babičku Sidonii konečně důkazem, že se Adam o její milovanou vnučku postará.

Marie musí vyřešit, zda opustí svého manžela

Těžkosti čekají také Roklovy. Karel si zamiloval svou nemanželskou dceru Stázku, což Marii trochu rozněžnilo. Nad dalším společným životem s Karlem ale pořád trochu váhá. Zrada ji bolí, tím spíše, že přišla ve chvíli, kdy jí bylo nejhůře a řešila problémy se synem Vojtou. Ten neměl jednoduché dospívání, ani následný život. Zemřela mu manželka Kája, teď však navazuje nový vztah s Izy. Tomu trochu brání Charlie, nakonec však i on povolí.

Seriál je již ve své druhé polovině, proto můžeme očekávat, že se konečně mnohé vyřeší. Příběhy ze ZOO běží na televizních obrazovkách od ledna 2022. Seriál by měl mít 160 dílů – stejně jako předchůdce seriál Slunečná. Tam si mimochodem zahrála hlavní roli také Eva Burešová, což ji vyneslo do hereckých nebes. Je tak jednou z mála hereček, která září ve dvou seriálech za sebou, a to hned jako hlavní postava. Jak to dopadne, můžete sledovat každé úterý a čtvrtek.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

