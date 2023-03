Konec seriálu ZOO už brzy: Víme, jak to dopadne!

Není to tak dávno, kdy Viky Janečková, kterou hraje Eva Burešová, sváděla svého soudce jako Alex, dvojče, které ale nikdy neměla. Trvalo několik desítek dílů, než mu přiznala, že žádnou sestru nemá a ona je tou, se kterou Petr prožíval vášnivé chvíle. Počáteční šok nakonec mladý muž překoná, vrátí se pro svou chůvu ze zahraničí a vyzve ji ke společnému životu. Nemá moc na výběr, jeho milá už je těhotná. Ale stejně - působí to jako pohádka. Jenže tvůrci potřebovali další námět, a tak z Petra udělali padoucha, který si krátce po porodu svého druhého syna začne s asistentkou. Eva Burešová na Instagramu uklidňovala pobouřené fanoušky, že kdyby to bylo hned růžové, nebylo by co točit.

V seriálu ZOO je málo lásky

On je v ZOO s láskou trochu problém. Ačkoliv Sid kouká zbožně na svého Haďáka a snesla by mu modré z nebe, trable do jejich pohádky přinese kariéra. Oba dva jsou ctižádostiví, touží po úspěchu, Adam je navíc trochu ješitný. Může to dopadnout dobře? Kromě věčných hádek o to, kdo se líp uplatní v pavilonu plazů, to zatím na nic nového nevypadá. Leda by nechali tvůrci Sid otěhotnět, o čemž už se taky spekulovalo. Divákům se to ale nelíbilo, dvojice jim přijde na takové radosti života až příliš mladá. Na Elišku Krásnou Robert zapomněl. Břéťu žirafí holka nechce. Marka Mína podváděla. Teď chce Tes, to zas nechce Charlie...

Co už ale zřejmě Eva Burešová ví – a prozradila to také svým fanouškům – je konec dějové linky mezi Viky a Petrem. Ačkoliv to totiž teď vypadá na ostří nože, nakonec se zřejmě usmíří a budou spolu žít šťastně až do smrti. Což je takový klasický seriálový model – dvojice, která se stovky dílů hádá, se nakonec usmíří tak, že už se nepohádá nikdy. Ze srdce jim to přejeme. A chceme návod.

Bude mít ZOO pokračování?

Ve druhé polovině seriálu se mohou diváci znovu těšit na známé seriálové postavy. Vracejí se Tereza Brodská, Robert Urban, Kuba Barták, Adélka Hesová nebo Michaela Petřeková. Zůstat by také měla děvčata Černá, která teď začínají dějovou linku s bratry Roklovými.

Je sice pravda, že móda nekonečných seriálů se pomalu vytrácí, u ZOO by ale diváci klidně snesli nějaké to pokračování. Nebo, že by snad byla v plánu Slunečná 2? O tom se zatím nic neví, jistě by to ale fanoušky potěšilo. Dvojka Burešová-Lambora byla jejich oblíbená.

Zdroj: Prima FTV, seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Tereza Brodská ze seriálu ZOO končí: Nemám vám co nabídnout, řekla.