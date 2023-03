Tereza Brodská ze seriálu ZOO vypíná Instagram: Nemám vám co nabídnout, řekla

Tereza Brodská hraje v seriálu ZOO babičku Danuši. Získala si tak srdce i mladších diváků, kteří ji z předchozích rolí třeba ani neznali. Úspěch slaví na sociálních sítích, které se teď ale rozhodla omezit. Udělá si instagramový detox. „Moji milí, poslední dobou ztrácím smysl svého Instagramu,“ začala vysvětlení na sociálních sítích. Herečka postrádá inspiraci. Už se prý vyčerpala fotkami s kamarády a rodinou – a teď tápe. Na stories také napsala, že už nemá fanouškům co nabídnout. S tím ale většina nesouhlasí.

Tereza Brodská by na sociálních sítích chyběla

Možná ji až překvapilo, nakolik její dočasný odchod sledující – a to i ty z okruhu známých osobností – vyděsil. „Terez, to by byla škoda! Ty naše krásná, šikovná. Nikam nechoď,“ napsala hned k videu populární herečka Kateřina Brožová. „Terezko, máš krásnej Instagram. Moc mě baví tvoje komentáře,“ napsala herečka Martina Řandová, kterou diváci znají z Ordinace v růžové zahradě. A fanoušci zmíněné dámy následovali.

„Terezko, mně byste určitě chyběla. Jste moje oblíbená a super herečka...“ píše Tereze fanynka Dana. „Určitě ne, Vy jste jedna z mála, na kterou se dá koukat,“ píše Daniela. „Nerušte prosím tento profil. Dejte si pauzu, odpočiňte od sociálních sítí, ale prosím, nechte nám fanouškům aspoň něco. Třeba jednou za čas, když vám bude smutno, tak sem můžete kouknout, nebo i něco přidat. Ale bude to místo, kam se můžete vrátit a kde jsou ti, co vás mají rádi a obdivují,“ píše fanoušek, který si říká Kouzelník.

Návrat do seriálu ZOO

Tereza se možná dostala do fáze, kdy hledá zejména témata, která by fanoušky zajímala, zapomíná však na svou unikátní autenticitu. Čiší z ní dobro a radostná nálada, má smysl pro humor, a navíc umí i životní peripetie podat s nadhledem. Nebojí se udělat si legraci sama ze sebe a vždy působí perfektně upraveně, ať se natočí kdykoliv.

Nejen pro fanoušky ZOO by byl její odchod velká ztráta. Právě se totiž – konečně – vrátila do dílů populárního seriálu o Dvoře Králové, ve kterém hraje babičku Danuši. Už brzy ji bude také následovat oblíbená Eva Burešová, která si dala pauzu kvůli narození druhého syna.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram Terezy Brodské

