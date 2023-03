Andělský horoskop na březen 2023: Přichází finanční prosperita, hvězdy také přejí podnikání

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Čeká vás báječný březen. Ať už toužíte po vlastním podnikání, nebo po finanční injekci, hvězdy vám tentokrát přejí. Narovnáte také partnerský vztah, který zažíval v posledních týdnech kruté rány. A aby toho nebylo málo, možná dokonce odcestujete na romantickou dovolenou!

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Máte šanci zažít velké oživení vaší kariéry, zřejmě budete zvažovat novou pracovní nabídku. Bude to uznání za vaši tvrdou práci, které jste věnovali velké úsilí. Nebraňte se pokrokům a novým příležitostem. Ať už to bude vzestup, nebo pády, je to přesně to, co teď potřebujete.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pro ty, kteří jsou nezadaní, může být v tomto období těžké někoho potkat. Je to zejména proto, že nebudete zrovna oplývat vytrvalostí, a vše zkrátka hned vzdáte. Pracujte zatím sami na sobě, zkoušejte nové věci a budujte vaši kariéru. To ostatní přijde, až bude ten správný čas.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Čeká vás velký úspěch v práci! Udržte si pozitivní myšlení a těšte se na to, co vám osud přichystal. Také na kolegy v práci se můžete bez obav spolehnout. Dodají vám energii, dobře poradí a zároveň udrží hladinu vaší energie na maximu. Tentokrát se vám bude skvěle dařit.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Přicházejí velké změny. Udržte si své odhodlání a pracujte na snech, které už dlouho držíte ve svém srdci. Nenechte se odradit těmi, kteří by vás přesvědčovali, že na to nemáte. Nápomocná vám bude intuice, které se ukáže jako velmi efektivní nástroj pro rozhodování.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Pozor na výkyvy ve finanční sféře. Vypadá to, že se momentálně ke svým penězům nechováte dvakrát zodpovědně. Zjevně máte potřebu rozfofrovat vše, co vám přijde do cesty. I na vztahu bude třeba pracovat. Udržte si vůli pro kompromis, harmonii a stabilitu.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

V srdečních záležitostech se můžete spolehnout na pomoc hvězd. Ačkoliv teď dáváte přednost příležitosti a růstu, stres a nejistota, které v práci zažíváte, vás brzdí. Možná je načase, abyste konečně uvažovali o změně práce, která vás dlouho děsila.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Hvězdy vám přejí, tak se nebojte a hurá do toho! Zaznamenáte významný růst v oblasti financí a kariéry, zároveň také můžete očekávat peněžní odměnu za vaše úsilí. Pevné spojení s vaším partnerem, po kterém ve skrytu duše toužíte, vám ukáže, že je třeba na chvíli zpomalit a nikam se nehnat.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Silní budete tento měsíc v komunikaci – vyřešíte zkrátka všechno! Každé příležitosti, která se vám nabídne, využijete na maximum. Zároveň však budete úzce zaměření na vaše cíle, které jste se dosud báli splnit. Pečujte o sebe i o partnerský vztah, bude vám oporou.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Někdo z blízkých vám nabídne unikátní příležitost, která bude pro vás jako dělaná. Dbejte ale v měsíci březnu na dostatek spánku a pečlivě zhodnoťte své priority. Někdy se do věcí pustíme s takovou vervou, že zapomeneme na své zdraví a osobní pohodu. Ta přitom ovlivňuje všechno.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Čekají vás nové zkušenosti, měli byste také hodně cestovat. Přesto se může stát něco, co vás zpočátku naprosto vyděsí – ale nebojte, bude to změna k lepšímu! Pusťte se do života s odvahou, už dlouho žijete v utlumeném režimu a nepřijímáte to, co je vám nabízeno. Život je tady a teď – přijměte přítomný moment.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

V pracovním i osobním životě se vám bude velmi dařit. Dosáhnete harmonie a rovnováhy. Najednou se vše otočí k lepšímu, dokonce i v oblasti financí. Konečně si zřejmě vytvoříte také peněžní rezervu, která vám přinese klid. Pokaždé nemusíte padnout až dolů, teď vás hvězdy dobře podrží.

