Feng Shui: Změňte svůj život k lepšímu! Specialistka radí, jak přesně nám toto umění může pomoci

Co je to Feng Shui

Tato stará čínská disciplína nám pomáhá žít v souladu s naší energií, přírodou, naším okolím i blízkými. „Mnoho lidí si myslí, že je Feng Shui (čteno feng šuej) jen o správném uspořádání interiéru, ale tak to vůbec není! Je to zkrátka celkový životní styl a tak by se k tomu také mělo přistupovat,“ řakla pro Čtidoma.cz poradkyně Feng Shui Dagmar Černáková

Podle tohoto učení můžeme mimo jiné přijít na to, jaké elementy u nás převládají - to lze jednoduše zjistit pomocí data a hodiny narození.

Poté díky tomu získáme vlastně takový návod na život. Tyto energie totiž určují, nejen jak by měl vypadat náš byt či dům a jaké by měl obsahovat barvy, ale vypoví také hodně o nás samotných. Pomohou vám správně určit, jakým směrem se vydat, jaké si nastavit cíle a jak přesně jich dosáhnout.

„Jedinečnou energii mají dokonce i určité dny. To, kdy se rozhodnete nějaký z cílů splnit, tak také může hrát poměrně velkou roli. Svým klientům mohu pomoci určit např. datum svatby tak, aby jejich manželství bylo co možná nejšťastnější, a nebo mohu také stanovit konkrétní den, kdy by měli začít s podnikáním, aby v něm byli co nejúspěšnější,“ vysvětlila specialistka.

Proč můžeme tomuto umění věřit?

Dagmar Černáková

- již 15 let zabývá naukami východních směrů. Jsou jimi astrologie, numerologie a právě i Feng Shui

K podobným účelům, jako Feng Shui slouží i další čínské disciplíny, které jsou s tímto učením úzce spjaty. Jedná se např. o čínskou astrologii a numerologii. Všechny mají společné to, že jsou založeny na prostých faktech.

Tato dávná umění vznikla tak, že Číňané přes 5 000 let pozorovali, jak funguje příroda, a na na základě toho sestavili určité zákony. Jsou tedy postaveny na určitém starověkém sběru dat.

Léčba pomocí Feng Shui

Do neuvěřitelných benefitů, kterých můžete s pomocí této nauky docílit patří i léčba všelijakých neduhů.

„K určitým orgánům v těle jsou přiřazeny různé elementy. Např. ke žlučníku je přiřazené dřevo. Pokud vás tedy bolí žlučník nebo s ním máte nějaké jiné problémy, měli byste se přiblížit přírodě, zajít si na procházku do lesa nebo na louku atp.,“ objasnila, jak léčebný proces funguje koučka Dagmar.

„Ke každému živlu také patří určité barvy. Často např. doporučujeme školákům, aby se obklopili žlutou barvou, ta totiž výborně podporuje učení,“ dovysvětlila.

Nejde jen o to, jak uspořádáme nábytek

„Např. znamení draka musí mít kolem sebe dostatek prostoru a některá jiná znamení zase naopak preferují uzavřenější prostory,“ uvedla jako příklad specialistka.

Co se týká bydlení, není důležité pouze to, jakým způsobem si postavíme křesla, stoly a skříně, ale jde také o to, kde máme postavený dům, nebo pokud bydlíme v bytě, tak dokonce záleží i na tom, v jakém patře se náš byt nachází.

Je také potřeba se nejdříve zamyslet nad tím, zda pro vás bude na život lepší město nebo vesnice. K tomu všemu je také nejdříve nutné zjistit, jací jste a jaké přírodní síly u vás převládají.

Na co se zaměřit

Podle Feng Shui je velmi důležité plánovat věci s ohledem na energii určitých dnů, správně si určit životní cíle nebo si správně vybrat životního partnera. Dále je samozřejmě potřeba si co nejlépe vybírat i další věci v životě. Podle tohoto umění nás někdy mohou velkou měrou ovlivnit i poměrně malé změny, nebo rozhodnutí. S tím vším vám může tato nauka pomoci.

„Výběr životního zaměření s pomocí tohoto učení je skvělým pomocníkem např. i pro rodiče. Často se totiž rodiče snaží své děti motivovat k tomu, aby zvládali všechno na jedničku, to ale není ideální. Každý jsme jiný a v něčem jiném vynikáme a na to bychom se měli soustředit,“ řekla Dagmar.

Pokud bychom chtěli, aby byli všichni dobří ve všem, tak by nám na světě zkrátka chyběli experti v oboru.

Feng Shui v Česku

„Řekla bych, že je to u nás v tomto oboru velmi slabé, což je škoda. Lidi tomu zkrátka moc nevěří, ale postupem času vidím změnu k lepšímu. Když jsem s tím před 15 lety začínala, tak k tomu byla většina lidí hodně skeptická,“ prozradila Dagmar.

Postupem času ale začíná být tato disciplína více oblíbená, jak po celém světě, tak i u nás, lidé zkrátka více zaměřují na hledání celkové harmonie, kterou jim Feng Shui nabízí.

Na co si dávat pozor

„Myslím si, že je tu velký problém s tím, že je tu bohužel spousta lidí, kteří tvrdí, že toto umění ovládají, ale není to tak. Tito lidé se často věnují samostudiu a nepřistupují pak k Feng Shui tak, jak by měli,“ tvrdí koučka.

Je vždy potřeba analyzovat, jaký máme životní styl a co od této staré čínské nauky očekáváme, a změny poté provádět celkově. Také ke všemu musí přistupovat podle jednoho směru, existuje jich totiž hned několik.

„Pokud byste ale část bytu uspořádali podle jedné školy tohoto učení a další část podle jiné, tak se vaše vynaložené úsilí mine účinkem. Nebo je potřeba přesně vědět, jaké z nich si vzájemně neodporují a mohou být aplikovány zároveň,“ dovysvětlila koučka. Opět tu zkrátka platí pravidlo, že je potřeba ke všemu přistupovat komplexně.

Pravidla oblékání

Např. pokud je k danému dni přiřazený element dřeva , tak bychom se měli obléci do něčeho květnatého a zajímavého. Pokud je k němu ale přiřazen kov , tak bude lepší zvolit něco strohého.

Oblékání je velmi důležitou součástí života a toho, jak se vám v životě daří. Když si na sebe vezmete něco, co vám sluší a v čem se cítíte jako ve své kůži, tak se to odrazí i na vašem sebevědomí. Ten správný oděv nám zkrátka každý den pomáhá k tomu aby se nám dařilo v tom, co zrovna děláme.

„Jak vybrat to správné oblečení můžeme také zjistit podle energií. Pokud se např oblékáme na pohovor, musíme zjistit, jakou má ten daný den energii, a šaty vybrat podle toho,“ řekla specialistka Dagmar Černáková

Kde začít a jak

Setkání s profesionálem z oboru se není třeba obávat, dokonce si ani předem nemusíte připravit téměř nic.

„Na prvním sezení se klientek ptám, zda chtějí řešit svoje životní cíle nebo bydlení nebo nejlépe vše dohromady. Na oboje každopádně stačí znát jen datum a hodinu jejich narození, nic víc,“

Dále poté koučka společně s klienty zjišťuje, v jakých energiích se momentálně nachází a do jakých se chtějí dostat.

„Důležité je zkrátka zjistit, jaký má klient cíl a proč ho chce dosáhnout, a já poté mohu pomoci s tím, jak to provést. Klientům i klientám mohu pomoci se vztahem, prací, výchovou dětí, životními sny, zkrátka téměř s čímkoliv. Rozhodně ale nedoporučuji samostudium z knížek, můžete tak napáchat více škody než užitku,“ dodala Dagmar Černáková.

Pokud tedy máte nějaké cíle, které se vám nedaří plnit, nebo nevíte jak na oblékání, samoléčbu, nebo cokoliv jiného, neváhejte a vyzkoušejte Feng Shui. Stojí to zato.

