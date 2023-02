Dokonalé tělo krásné modelky: Kokešová poslala žhavý pozdrav z Bali

Málokdy ji vidíte bez úsměvu. Karolína Kokešová by mohla pozitivní energii rozdávat. Druhá česká vicemiss z roku 2019 a Miss Global 2020 je jednou ze tří tuzemských dívek (po Taťáně Kuchařové a Tereze Fajksové), kterým se podařilo zvítězit na světovém klání o korunku královny krásy.

„Věřím, že české ženy jsou velice krásné, ale světová soutěž není jen o kráse. Je to dřina, odříkání, trpělivost, respekt vůči ostatním a cizí jazyk. A taky je to o politice. Proto si cením, že se mi to povedlo, je to úžasný úspěch,“ řekla Kokešová po vítězství na Miss Global webu Čtidoma.cz.

Svatba bude letos

Ale pánové, kdo by si snad myslel, že má šanci, byl by zklamán. Letos se totiž stane vdanou paní, její partner David Snášel ji na konci loňského roku požádal o ruku na dovolené v Kappadokii. Romantické zásnuby v Turecku si samozřejmě moc užila.

Jelikož její velkou vášní je cestování, je jasné, že další cesta na sebe nenechala dlouho čekat. Tentokrát kráska vyrazila na Bali. Není to poprvé, indonéský ostrov si zamilovala, byla zde už v roce 2020. Se svými fanoušky na sociálních sítích samozřejmě sdílí řadu fotek, u nichž mnoho z nich bledne závistí. Na druhou stranu, pohled na Kokešovou snad nikdy neomrzí.

Zdroje: redakce, Instagram

KAM DÁL: Kuchařová vystavila tělo na Maledivách: Jíst, meditovat a milovat.