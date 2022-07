Moderátorka Lucie Borhyová vystavila odvážný dekolt na dovolené! Fanoušci šílí

Lucie Borhyová relaxuje ve slunném Španělsku a pravidelně se na sociálních sítí chlubí snímky z pláže. Fanoušci, kteří ji znají pouze jako konzervativně oděnou moderátorku, se tak nestačili divit. Dvojnásobná maminka, která příští rok oslaví 45. narozeniny se totiž pochlubila dokonale vypracovanou postavou. Její věk by jí na snímcích z pláže hádal opravdu jen málokdo.

Obdivné komentáře pod příspěvky na sebe nenechaly dlouho čekat. Do několika hodin se jich pod fotkami nashromáždily desítky.

Španělsko si moderátorka, zdá se, velmi oblíbila. „Ach ach, miluju to. Me Gusta,“ svěřila se pod jedním z příspěvků. Okouzlily ji, zdá se, zejména tamní pláže, sluníčko, ale i místní pokrmy. Na sociální sítě mimo pózy v bikinách totiž zveřejnila také to, jak na dovolené hoduje. Na jejím instagramovém profilu se totiž objevil snímek, jak se spokojeně usmívá u pánve plné paelly, tradičního španělského pokrmu z rýže a mořských plodů.

Moderátorka zkrátka nabírá sílu, kde se dá, ať už relaxací u vody, nebo gurmánskými zážitky. Po návratu do Čech ji totiž čeká nová výzva. Její fanoušci ji budou zanedlouho moci spatřit nejen v roli moderátorky, ale také zpěvačky. Chystá se totiž pracovat na její vlastní vánoční písni, kterou pro ni napsal talentovaný skladatel a zpěvák Michal Kindl, jak informuje Super.cz.

Zdroj: Super.cz, Instagram/@lucie_borhyova

KAM DÁL: Nejhorší trapasy z filmového festivalu ve Varech: Opilecké eskapády, močení na ulici i zakázaný flirt.