Tajemství Petra Spáleného: Tragický osud tatínka i pravé důvody strmého pádu

Dětství jako z filmového dramatu

Jako válečné dítě si moc nevinné bezstarostnosti neužil. Tatínek – nadaný klavírista, byl vězněn v koncentračním táboře Bergeb-Belsen a o malého Petra a jeho bratra Jana se tak starala pouze maminka. Ani po konci války rodinu Spálených nečekaly příliš radostné časy.

Tatínek byl opět uvězněn, tentokrát komunistickým režimem, a to z naprosto nepochopitelného důvodu – vzhledem k tomu, že koncentrační tábor osvobodila britská armáda, byl považován za západního špiona. Smutný osud Petrova otce byl završen krátce po jeho propuštění v roce 1960, kdy zemřel při výbuchu nádrže se čpavkem.

Nejhranější hit vznikl v Tatrách

Díky působivé hudbě a dojemným slovům se píseň Až mě andělé stala hitem a jedním z nejhranějších songů Petra Spáleného. Upřímný text, s nímž se chtějí mnozí naposledy rozloučit se svými blízkými, napsal Josef Fousek. Inspiraci získal při léčebném pobytu v Tatrách, kde ho často přepadaly neradostné myšleny a stesk po domově a rodině. Sám autor je stále překvapený, jak velké emoce jeho slova v lidech vyvolávají.

Obklopen ženami

Tři dcery, dvě manželky a nespočet věrných fanynek. Tak by se dala definovat dámská bilance Petra Spáleného. Jeho medový baryton okouzlil nejednu ženu a dívku. On sám nejprve spojil svůj život s herečkou a zpěvačkou Pavlínou Filipovskou, s níž má dvě dcery – Johanu Spálenou a úspěšnou moderátorku Pavlínu Wolfovou.

Při vystoupení v divadle Semafor podlehl šarmu mladičké zpěvačky Milušky Voborníkové. Se svou osudovou ženou se v roce 1981 oženil a narodila se jim dcera Barbora. V loňském roce spolu oslavili rubínovou svatbu.

S Apollem k hvězdným výšinám

Tipli byste si, v jakém hudebním nástroji Petr Spálený vyniká? Není to kytara, jak by se u obdivovatele Elvise Presleyho či Cliffa Richarda nejspíš čekalo, ale bubny. Profi zpěvákem se stal díky záskoku za Karla Gotta, který odjel na půl roku do Las Vegas. Angažmá v divadle Apollo tak získala kapela The Hipp´s, jejíž členové byli oba bratři Spálení. Název skupiny si jako poctu místu, kde vystupovali, změnili na Apollobeat. A hned jejich první autorská píseň Plakalo bejby se stala obrovským hitem.

Strmý pád

Své věrné fanoušky Petr měl a stále má. Onen pád tedy nebyl způsoben ztrátou popularity, ale nebezpečným uklouznutím na schodech v roce 2019, který mu zkomplikoval návrat ke koncertování. To mu totiž již několik let předtím neumožňovaly zdravotní komplikace – hlavně náročná operace páteře a výměna kyčle. Málokdo tak věřil tomu, že si Petr ještě někdy zazpívá na prknech, co znamenají svět. O to víc se všichni těší na jeho březnový koncert, kde mu bude po boku stát jeho milovaná životní múza Miluška.

Zdroj: život Petra Spáleného

