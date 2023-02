Kuchařová vystavila tělo na Maledivách: Jíst, meditovat a milovat

Kuchařová vyrazila s kamarádkou a maminkou. Žádný chlap na obzoru není, modelka se do vztahu podle všeho nijak nehrne. Nikdo se jí nemůže divit. Loni se rozvedla s hercem a muzikantem Ondřejem Brzobohatým, jejich vztah neskončil hezky a prakticky všechno špinavé prádlo se pralo na veřejnosti. Pro Kuchařovou jsou tak Maledivy i balzám na nervy.

Je to jako pohádka

Pro Blesk přiznala, že hlavně potřebuje nabrat síly. I proto si trojice našla dle jejích slov fantastický nový, ekologicky udržitelný resort, který je opravdovou očistou duše, mysli i těla. „Jíst, meditovat a milovat. Docela výstižné pro pobyt v pohádkově kouzelném resortu Joali Being na Maledivách,“ pochlubila se fanouškům na Instagramu. Ukázala nejen své krásné tělo v plavkách, ale i delikatesy místní gastronomie. Sbíhají se sliny, jen co je pravda!

Zatímco kamarádka a maminka Taťány jsou veganky, ona je spíš flexitarián. To znamená, že preferuje bezmasou stravu, ale když už si masa dopřeje, pak jen z humánních chovů či ulovené přímo z přírody.

Chlapi? Zatím ne!

Pokud jde o muže, Kuchařová se do ničeho nehrne. I když to na konci loňského roku vypadalo, že má nového přítele, nakonec to nebylo tak horké. Zdá se sice, že je hodně zájemců, ona však tvrdí, že potřebuje čas pro sebe. A má pravdu! Proč se hnát do něčeho, co by asi stejně nemělo budoucnost jen proto, aby „uklidnila“ média? To nedává smysl. A jak je vidět z fotek z Malediv, být single jí svědčí.

