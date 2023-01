Budoucí nevěsta se těšila na pohádkovou svatbu. Sledující na TikToku ale odhalili, že ji ženich nemiluje

Claudia Oprya (25) se na svém profilu na sociální síti pochlubila zásnubním prstýnkem, který dostala od svého snoubence.

Poté, co mu řekla své „ano“, jí na ruku navlékl nádherný zásnubní prsten, který měl být symbolem jejich společného rozhodnutí strávit spolu zbytek života. Claudia ho prostřednictvím krátkého videa ukázala svým sledujícím, ti ale z prstýnku takovou radost neměli.

Pod příspěvkem se začaly objevovat komentáře, které zásnubní prsten ostře kritizovaly. Podle několika uživatelů typ zásnubního prstýnku naznačuje, že ženu její přítel nemiluje. Problémem byl v očích některých komentujících materiál, že kterého je prstýnek vyroben.

Claudii na ceně zásnubního prstenu nezáleží

Pětadvacetiletá žena se ale za svého přítele a jeho výběr postavila. Cena ani materiál, ze kterého je prstýnek vyroben, podle ní totiž není ukazatelem toho, jak moc vás vaše druhá polovička miluje či nemiluje.

To, jestli dostanete obrovský diamant, nebo jen broušený křišťál, by tedy podle Claudie nemělo mít žádný vliv na to, jestli svému partnerovi řeknete své „ano“.

Claudia od svého přítele dostala zásnubní prsten přesahující hodnotu 100 000 Kč. To ale jejím sledujícím nebylo dost dobré, protože kámen zasazený ve středu prstenu nebyl diamant. Její prstýnek je totiž vyroben z moissanitu, tedy z kamene, který svým vzhledem diamant připomíná, ale je mnohem levnější.

Řada lidí dokonce ani není schopná tento kámen od diamantu rozeznat, jak se Claudii několikrát potvrdilo. Mladá žena však byla ohledně materiálu, ze kterého je její zásnubní prsten vyrobený, naprosto upřímná, a proto nyní čelí online kritice.

Jakou by měl mít zásnubní prstýnek hodnotu a z čeho by měl být vyroben?

Existuje celá řada svatebních tradic, které dodržují páry po celém světě. Některé z nich začínají dokonce i měsíce před svatbou. Patří mezi ně mimo jiné i výběr zásnubního prstýnku, který není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát.

S výběrem tohoto šperku se totiž pojí i takzvané „tříměsíční pravidlo“. Jde o tradici, která spočívá v tom, že budoucí ženich by měl za zásnubní prsten utratit nejméně čtvrtinu svého ročního platu, tedy alespoň tři výplaty. Je to ale skutečně nutné?

Důležité je uvědomit si, jak přesně tato tradice vznikla. To vám totiž napoví, zda je opravdu nezbytné ji dodržovat. Jde totiž o starou marketingovou taktiku, která měla kdysi zajistit, že se budou drahé šperky s diamanty prodávat dokonce i v době ekonomické krize.

Za zásnubní prsten tedy tři měsíční platy utrácet rozhodně nemusíte. U výběru zásnubního prstenu si dejte záležet spíše na tom, abyste odhadli styl šperků vaší partnerky. Nosí spíše zlato, nebo stříbro? Preferuje výrazné, nebo spíše decentní doplňky?

