S Miss Global by si i Tarzan zaskotačil. Krásná Kokinečka v Mexiku předvedla silikony vytuněné tělo

V Česku se naplno vrátila zima, lidé nemohou pomalu ani na krok a při pohledu na Instagram blednou závistí. Nebo alespoň někteří. A pak nemají daleko ke komentářům, nad kterými zůstává rozum stát.

Kokinečka zůstává v pohodě

Karolína Kokešová si také musela přečíst mnohé (pokud se tedy zajímá o komentáře pod svými příspěvky). Jedna, možná bývalá obdivovatelka, jí dokonce přála, aby se nakazila nemocí covid-19. Člověk žasne. Se sexy Kokinečkou to ale zřejmě nic neudělalo. A to je dobře.

Jinak bychom totiž nemuseli vidět její tělo vytuněné silikonovými ňadry, jak ho předvádí v mexickém Tulumu. „Ztracena v džungli,“ napsala si ke snímkům II. česká vicemiss z roku 2019.

Jane by měla smůlu

Sedí to parádně, možná i Tarzan by nechal Jane na pospas divokým zvířatům a raději by si zaskotačil s Karolínou. Nedivíme se mu. Mexičané jsou už určitě zvyklí na různé turisty, Karolína však i pro ně musela být jako zjevení.

