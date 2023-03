Burešová ze ZOO v slzách! Nikdo o ni nestojí, zbyl jí jen syn. Prozradila, jak to skončí

Desítky dílů čekali diváci na to, až Petr prozře a pochopí, že má vedle sebe lásku svého života. Viky Janečková dlouho tvrdila, že je tajemná Alex. Ale když otěhotněla, bylo načase jít s pravdou ven. Petr chvíli nevěřil, že dítě je jeho, což je – vzhledem k tomu, že neměl tušení o tom, že s Viky měli sex – vcelku pochopitelné.

Viky konečně řekla pravdu

Možná v něm ale zůstala pachuť zrady, protože ani po narození syna jejich vztah není dobrý. Viky je věčně sama, volné chvíle tráví prací, což jí samozřejmě nikdo nebere, ale že by byla zamilovaná, to se říct nedá. Fanoušci jsou zklamaní, protože vlastně neměli šanci si tuhle dvojici užít. Právě ve čtvrtečním díle Viky přiznala, že to doma neklape. Petr je 90 % svého času pryč, děti na kroužcích.

Nejdřív jim v tom bránila Markéta Tomečková, kterou hraje Michaela Petřeková, pak zase tajemství. Když už se dali dohromady, ze seriálu zmizeli. Eva Burešová kvůli svému druhému těhotenství, Robert Urban jakožto Petr Kříž, protože bez své partnerky neměl, co by točil. Odchod dvou hlavních postav nejdříve vyvolal bouřlivé emoce, fanoušci si ale nakonec zvykli. Těšili se, že konečně bude na co se dívat.

V ZOO je málo lásky

Tvůrci totiž v poslední době trávili čas nad scénářem tím, že rozbíjeli všechny seriálové páry. Eva Burešová ale fanouškům na Instagramu prozradila, že se musí něco dít, bez toho by prý nebylo co točit. Nakonec to ale dopadne dobře, jak se dalo předpokládat.

Alespoň, že Sid a Haďák prožívají v posledních dnech hotovou pohádku. Dokonce se spekuluje, zda si nepořídí v závěru seriálu potomka. V rámci děje jsou ale právě oni vnímáni jako ten mladý pár, který si ještě buduje kariéru v ZOO. Viky Janečková však bude zpátky cobydup, jenže bez Petra. Ten si začal s asistentkou. Kdy se znovu vrátí do děje Petr Kříž, tak není zatím jasné. Už by měl ale natáčet.

