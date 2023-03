Krinolína: Módní trend, který usmrtil tisíce žen

Obrovské sukně vyztužené ocelovou konstrukcí nabyly na popularitě zhruba kolem roku 1830. Tehdy se totiž stal ideálem ženské postavy tvar přesýpacích hodin.

Před příchodem krinolíny se ho ženy snažily dosáhnout pomocí nesčetných vrstev spodniček, které byly nejen pořádně nepříjemné, ale také jim znesnadňovaly chůzi. Navíc tehdy neexistovala klimatizace, pod větším množstvím spodniček tedy bylo ženám téměř nesnesitelné horko.

Vynález krinolíny tak většina z nich uvítala s otevřenou náručí. Ocelová konstrukce látku, která tvořila svrchní sukni, krásně nadzvedla a také umožňovala, aby pod sukni proudil vzduch. Viktoriánské dámy se s touto novou vymožeností mohly lehce vyhnout přehřátí.

Smrtící požáry

Krinolíny ale měly i své nevýhody, tou nejděsivější z nich je, že fungovaly jako malé přenosné vězení pro jejich majitelky.

Látky, kterými byly ocelové konstrukce těchto obrovských sukní pokryty, byly vysoce hořlavé. Stačila tedy jen malá jiskra, která vyskočila z krbu, a život dámy v krinolíně visel na vlásku. Ve viktoriánské éře tímto způsobem skutečně zahynulo zhruba 3 000 žen, mezi které patřila i žena amerického básníka Henryho Longfellowa. Stejný osud měly i dvě blízké příbuzné Oscara Wilda. Nebohé ženy se nemohly z šatů včas uvolnit. Požár požíral jejich sukni obrovskou rychlostí, neměly šanci na přežití.

Nepohodlné a nepraktické

Krinolíny byly navíc také velmi nepraktické a nepohodlné.

Vyřešily sice několik problémů, které měly ženy se spodničkami, ale přidaly jiné.

Dámy se za vlády královny Viktorie kvůli svým objemným sukním například poměrně často zasekávaly ve dveřích a úzkých uličkách, některé krinolíny patřící dělnicím v továrnách se dokonce zachytily do pracovních strojů. Jindy se jim zase obrovská sukně zamotala do kol projíždějícího kočáru, případně vítr krinolínu převrátil, a odhalil tak zrakům všech kolemjdoucích dámské spodní prádlo. Tehdy to byl ještě větší trapas než dnes.

Zdroj: Molly Brown, Weird History

KAM DÁL: Královnu Alžbětu I. zabila její rtěnka.