Tasemnice jako svatý grál hubnutí: Viktoriánská praktika, která vás bude děsit i ve spaní

Viktoriánská doba je období zhruba od roku 1820 do roku 1914, kdy Velké Británii vládla královna Viktorie. Anglie byla v 19. století a na začátku 20. století velmi podivným místem. Mohli jste tu najít ta nejpodivnější zaměstnání, lékařské praktiky, ale i přímo odporné způsoby, jak shodit přebytečná kila.

Dokonce i ideály krásy byly v této době bizarní. Za dokonalý vzhled byla považována vizáž pacientů trpících tuberkulózou. Za krásné byly považovány ženy s bledou pletí, hubenou a křehkou postavou. Ideální bylo, pokud měla daná dívka či žena navíc také velké oči a růžové tváře.

V přímé úměře s podivností tohoto ideálu krásy byla zvláštnost nejrůznějších způsobů, kterými se ho tehdejší ženy snažily dosáhnout.

Jednou z metod, jak vypadat jako člověk trpící tuberkulózou, byla koupel v toxickém arzenu. Nešlo o to, že by tehdy ještě nevěděli, že je jedovatý. Pro drtivou většinu viktoriánských žen byl zkrátka vzhled důležitější než zdraví. To dokazuje i trend vosího pasu, kterého se snažily dosáhnout pomocí upnutého korzetu.

Ideální obvod pasu ve viktoriánské době nepřesahoval 40 cm. Korzety viktoriánských žen byly tak pevně uvázané, že je někdy dokonce i omezovaly v dýchání a způsobovaly mdloby. To ale nebylo to nejhorší, časem mohly vést až ke špatnému trávení, atrofii svalů a k deformaci hrudního koše.

Hubnutí pomocí tasemnic

Asi tou nejhorší praktikou ze všech je ale tasemničí dieta, které někteří holdují dodnes. Šlo o velmi nebezpečný a odporný způsob, jak zhubnout. Teorie byla jasná, jednalo se o jednu z mála hubnoucích metod, u které se ženy nemusely starat o to, kolik toho sní.

Koupily si pilulku, která obsahovala vajíčko tasemnice, a poté už jen čekaly na to, až se jim vylíhne v břiše. Dospělá tasemnice konzumovala určitou část jídla, kterou její hostitel přijímal, a spolu s korzetem mu pomáhala udržet si štíhlý pas.

Zdravotní rizika této diety byla smetena ze stolu tím, že ženy zkrátka musí pro krásu něco vytrpět.

Zdravotní rizika

Tasemničí dieta může způsobit celou řadu vážných zdravotních problémů. Hostitel totiž není schopen kontrolovat, kam přesně se v jeho těle tasemnice přichytí.

Může začít růst i mimo trávicí trakt, a způsobit tak vážné poškození některých orgánů či tkání. Tento stav se nazývá invazivní infekcí, mezi jejíž příznaky patří například horečka, slabost, nevolnost, průjem a bolest břicha.

Tato dieta může vést také ke vzniku bakteriálních infekcí a neurologických problémů.

