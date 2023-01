Proč jíst fermentované potraviny? Objevíte svět plný chutí a zdraví

V poslední době velmi oblíbené fermentované potraviny nejsou ničím novým, co by neznaly už naše babičky a jejich babičky. Kvašené či kysané potraviny mají blahodárný vliv na naše zdraví a každý by je měl pravidelně zařazovat do svého jídelníčku. Tyto superpotraviny, jak je dnes lze nazvat, si můžete snadno vyrobit i doma za nižší cenu, než se prodávají v obchodech. A my vám poradíme, jak si udělat třeba domácí kefír nebo kimči. A ti, kteří se toho bojí, mohou vyzkoušet třeba fermentační workshop.

„Kvašení je velmi snadné. Když dodržíte pár jednoduchých pravidel, vždy se povede a skvěle si pochutnáte. Stačí přidat trošku na talíř a budou se vám mnohem lépe trávit tučná jídla. Ne nadarmo už naše babičky k vepřovému přidávaly kysané zelí nebo ho podávaly s kvašenými okurkami,“ říká Lucie Grusová, autorka dvou tištěných kuchařek a foodblogerka.

Vitaminy a minerály našlapaná potravinová bomba

Fermentované potraviny v sobě obsahují koktejl živých bakteriálních kultur, vitaminů a minerálů. Právě proto pomáhají vyrovnávat mikrobiom ve střevech, fungují jako přírodní probiotika a podporují trávení. Díky vysokému množství vitaminů a minerálů také posilují imunitní systém.

A víte, že jsou dobré i na hubnutí? Pomáhají regulovat vstřebávání tuků, regulují chuť k jídlu a snižují chuť na sladké, takže mohou být skvělým a vhodným doplňkem redukčního jídelníčku.

Jak na domácí kefír?

Kefír chutná skvěle i samotný, ale s ovocem vytvoříte lahodné smoothie. Je oblíbený i při pečení chleba nebo kefírové buchty. Takže jak na něj?

Do půl litru čerstvého pasterizovaného mléka přidejte 2 lžičky tibetské kefírové houby, kterou jste koupili nebo získali od známého. Směs promíchejte dřevěnou, plastovou nebo bambusovou lžičkou (nesmí přijít do kontaktu s kovem), zakryjte papírovou utěrkou a tu upevněte gumičkou.

Tuto směs nechte stát při pokojové teplotě třeba na lince. Po 12 hodinách směs promíchejte a ochutnejte. Pokud není kefír ještě dost kyselý, pokračujte ve fermentaci. Jakmile jste s výsledkem spokojení, kefírové kultury odeberte přes plastové sítko, propláchněte vodou a zalijte dalším mlékem.

Pokud nechcete hned pokračovat ve výrobě dalšího kefíru a celý proces zpomalit, můžete kultury uchovávat v mléce v lednici. Kultury musíte neustále krmit, jinak zčernají a ztratí své účinky. Lze je také zmrazit.

Jak na domácí kimči?

Věděli jste, že kimči je tak oblíbené, že v roce 2013 bylo zařazeno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO?

Kimči je tradiční korejský kvašený salát z pekingského zelí, cibule, mrkve s pastou z rybí omáčky, česneku, jablka, zázvoru a chilli. „Příprava kimči je velmi jednoduchá a umožní vám uchovat zeleninu i několik měsíců. S prodlužující se dobou bude jeho chuť intenzivnější,“ dodává Lucie Grusová.

Zdroje: fermentuju.cz, paleosnadno.cz, syridlo.cz

KAM DÁL: Ve střevech se může nahromadit až několik kilo škodlivin. Nezapomínejte na očistu.