Také máte plnou zahradu rybízu? Využijte ho do poslední kuličky - s nápadem a chutně

Jednou z nejjednodušších možností, jak rybíz zpracovat, je pochoutka, kterou jistě ocení hlavně děti. Jde o rybízové želé, zdravý a osvěžující zákusek, který nevyžaduje ani příliš času na přípravu. Jak na něj? Opravdu jednoduše.

Rybízové želé

Přibližně půl kilogamu rybízu dáme do kastrůlku a přibližně s 0,1 litru vody několik minut povaříme. Po této době propasírujeme a ze vzniklé tekutiny, kterou doplníme do 0,4 litru, vsypeme vanilkový pudink, cukr podle chuti a uvaříme jako klasický pudink, který jsme zvyklí připravovat z mléka. Hotovou horkou hmotu nalijeme do mističek a necháme vychladnout. Pokud budeme chtít nakonec dezert servírovat vyklopený na talířku, můžeme misku předem vypláchout vodou nebo ji vyložíme fólií. Rybízové želé necháme alespoň dvě hodiny tuhnout nejlépe v lednici.

Hrníčková rybízová buchta

Další možností je využití rybízu na pečenou buchtu, ale ani tento recept není vůbec složitý. Žádné vážení nečekejte, stačí hrneček, který poslouží jako odměrka. Do těsta přijdou dva hrnky polohrubé mouky, jeden hrnek cukru, stejné množství smetany na šlehání, jeden prášek do pečiva, jedno vejce a vanilkový cukr. Všechno smícháme a nakonec do těsta jemně vmícháme přibližně polovinu připraveného rybízu. Druhou částí potom posypeme těsto již ve formě. Pečeme podle zkušeností s vlastní troubou přibližně půl hodiny na 180 °C.

Rybízové brusinky

Brusinkový kompot se hodí třeba ke svíčkové omáčce, ale sehnat brusinky není vždycky tak jednoduché jak v případě rybízu. A přitom je docela dobře možné tyto svě suroviny zaměnit. Jak na to? 1 kg otrhaného červeného rybízu přelijeme půl litrem horké tekutiny z 1/2 vody a 1/2 octa. Okapaný rybíz vložíme do hrnce, přidáme 0,6 kg cukru, několik hřebíčků a kousek skořice. Nakonec vše zalijeme 150 ml vody a necháme 10 minut vařit. Vše ještě horké plníme do sklenic, zavíčkujeme a dnem vzhůru necháme vychladnout.

Vynikající šťáva

Kromě mnoha dalších možností, jak rybíz zpracovat, je tady samozřejmě klasická šťáva. Na ni budeme potřebovat samozřejmě rybíz a pak už jen trochu vody, cukr a kyselinu citronovou. Kuličky rybízu pak rozmačkáme a zalijeme vodou tak, aby byl ponořený. Nyní budeme mít do druhého dne čas, než vše přes tenkou látku procedíme a důkladně vymačkáme. Cukr a kyselinu citronovou poté přidáme podle množství šťávy - na každý její litr patří 1,5 kg cukru a 5 g kyseliny citronové. Pokud máte raději šťávu sladší, použijte samozřejmě více cukru. Potom šťávu zahřejeme na 90 °C a vznikající pěnu průběžně sbíráme. Takto zahřátou šťávu ihned lijeme do lahví a důkladně uzavřeme.

Nechce se vám nic vařit ani péct? Mrazák to vyřeší…

Stejně jako většinu ostatního ovoce můžeme zmrazit i rybíz. Měli bychom ale dodržet několik základních pravidel. Nikdy nezmrazujeme jakkoliv poškozené plody, neměly by být ani přezrálé. Rybíz obereme ze stopek, opláchneme a necháme důkladně okapat. Mrazit ho budeme dávat na plechu nebo na tácu. Pokud bychom ho nejdříve dali do sáčků a tak do mrazáku, vše by se spojilo a po čase bychom z rybízu měli jen nevzhlednou hroudu - a to určitě nechceme.

