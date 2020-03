Jednoduchý smetanový dort bez pečení bude ozdobou víkendového stolu

Také mate rádi něco sladkého po víkendovém obědě, ale nechce se vám nikdy péct? Je jistě možné dojít do cukrárny a koupit si nějaké zákusky, na druhou stranu si ale jistě mnohem lépe vychutnáme dezert připravený doma. A třeba i s pomocí dětí. Nepečený dort je pro takovou příležitost tou pravou volbou.

Také mate rádi něco sladkého po víkendovém obědě, ale nechce se vám nikdy péct? Je jistě možné dojít do cukrárny a koupit si nějaké zákusky, na druhou stranu si ale jistě mnohem lépe vychutnáme dezert připravený doma. A třeba i s pomocí dětí. Nepečený dort je pro takovou příležitost tou pravou volbou.

Nechce se vám péct korpus na dort? To není takový problém. Nikdo přece neříká, že to nejde bez něj. Vždyť stačí balíček sušenek a trocha másla. Jak na to? Jednoduše!

Korpus je vlastně hotový

Představme si, že jsou sušenky vlastně hotový korpus, jen v jiném tvaru, než ho chceme mít. A tak není nic jednoduššího, než sušenky zkrátka nahrubo nadrtit a do požadovaného tvaru spojit máslem. Do běžné dortové formy použijeme asi 250 gramů sušenek a 100 gramů másla. Vše smícháme, směsí pokryjeme dno formy a dobře přitlačíme. Korpus je hotov, jen jej necháme podle možností vychladnout v lednici.

Co s krémem?

Na další část dortu použijeme 400 - 500 ml smetany ke šlehání, želatinu v prášku a můžeme přidat citronovou nebo pomerančovou kůru podle chuti a požadavků na výsledek našeho snažení. Můžeme přidat i vanilku, která dodá dortu tu pravou vůni. Vše dáme do hrnce a opatrně přivedeme k varu. Následně je třeba nechat smetanu opět zchladnout.

Co budeme potřebovat? 250 g sušenek

100 g másla

400 - 500 smetany ke šlehání

pomerančovou nebo citronovou kůru

želatinu v prášku

100 g moučkového cukru

200 g smetanového sýru

200 g mascarpone

trochu pomerančového džusu

ovoce a čokoládu na ozdobu

Mezitím…

Než smetana s želetinou alespoň mírně zchladne, máme čas vyšlehat si 200 gramů mascarpone se stejným množstvím smetanového sýru, cukrem a pomerančovým džusem (pro dospělé je možné použít alkohol). Dokonale hladkou hmotu pak už můžeme zalít zchladlou smetanou, dobře promíchat a nalít na korpus, který doposud odpočíval v lednici. Nyní nezbývá nic jiného, než vše uložit zpátky do chladna na několik hodin, ideálně ale do druhého dne.

Ozdoba je vrcholem díla

Smetanový dort můžeme nechat i v tomto stavu. Bude svojí jednoduchostí jistě ozdobou každého svátečního stolu. Na druhou stranu se ale fantazii a kreativitě meze rozhodně nekladou. Protože jsme do hmoty použili citrusy, je vhodné použít i na případnou ozdobu exotické ovoce. Můžeme využít pomeranče, čerstvé i kompotované madarinky, ale i další. Velmi lákavou chuť dodáme dortu také přidáním plátků kivi - a jako snad nikde, ani tady rozhodně neuškodí hoblinky čokolády.

Není to složité…

I když se může na první pohled zdát, že nejde o tak docela jednoduchý recept, určitě jej můžete zkusit a brzy zjistíte, že úspěch bude zaručen i pro začínající hospodyně nebo pro muže, kteří chtějí překvapit své blízké.