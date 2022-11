Faraonova pomsta: Pozor na nepříjemné zdravotní komplikace na dovolené

Cestovatelský průjem je jednou z mála nevýhod cesty do slunného Egypta. Toto onemocnění se vyznačuje především silným průjmem a bolestí břicha a je způsobené pitím kontaminované vody a konzumací kontaminovaného jídla, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Tato nemoc naštěstí ve většině případů není nijak zvlášť nebezpečná, může vám ale zkazit celý výlet do teplých krajin. Faraonova pomsta vás totiž dokáže i na několik dní vyřadit z běžného provozu.

Naštěstí lze tomuto nepříjemnému stavu alespoň do určité míry předejít. Na dovolené v Egyptě byste nikdy neměli pít vodu z kohoutku, ani si objednávat nápoje s ledem. Led může být vyroben právě z kohoutkové vody.

Důležité je tedy v restauracích vždy trvat na tom, aby vám vodu přinesli ve flašce, kterou si sami otevřete. Nezapomeňte také při koupi vody zkontrolovat, zda je její uzávěr neporušen. Někteří prodejci se totiž snaží zvýšit své zisky tak, že plní prázdné plastové lahve vodou z kohoutku.

Vodu z kohoutku nevyužívejte dokonce ani k čištění zubů, kontaminovaná voda by zkrátka neměla s vaší ústní dutinou přijít do kontaktu, a to dokonce ani v případě, že si ústa jen vyplachujete.

Důležité je ale také dbát na to, aby všechny příbory, talíře a další nádobí bylo předtím, než ho použijete, čisté a suché. Před každým jídlem si umyjte ruce, případně použijte dezinfekční přípravek s minimálním obsahem alkoholu 60 %.

Symptomy faraonovy pomsty

Mezi příznaky tohoto cestovatelského průjmu patří:

naléhavá potřeba vyprázdnit se

vodnatá stolice

nevolnost

břišní křeče

zvracení

horečka

Příznaky začnou ve většině případů po jednom až dvou dnech ustupovat a do týdne zcela zmizí. V případě, že se průjmu nemůžete zbavit déle než dva dny, jste dehydratovaní, trpíte silnou bolestí břicha, černou stolicí nebo horečkou vyšší než 39 °C, okamžitě navštivte lékaře a poraďte se s ním o dalším postupu.

Na faraonovu pomstu bohužel naše běžné léky na střevní potíže, mezi které patří černé uhlí, Endiaron, nebo Endiform, nezabírají, jak na svém webu uvádí Eva Tour. Ideální je tedy vsadit na Antinal nifuroxazude, který můžete zakoupit v tamních lékárnách.

Zdroj: Mayo Clinic, Eva Tour

