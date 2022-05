Jednoduché triky, které z vás udělají dokonalou dámu. Kousky, které máte určitě v šatníku, používá i královská rodina

Narodit se do královské rodiny nebo se do ní přivdat je možná snem mnoha žen po celém světě, ale ani takové panovnické celebrity to nemají vůbec jednoduché. Už jen proto, že musí důsledně dbát na to, aby se vyhnuly jakýmkoliv skandálům, které by mohly otřást důstojností celé široké rodiny. A tak zatímco zpěvačky nebo herečky se snaží odhalit co největší část svého těla a z větrem zvednuté sukně si udělají dokonalou reklamu, dámy z nejvyšší společnosti si nesmí nic takového dovolit - a mají k tomu svoje triky.

Královská rada

Jak je třeba možné, že se vévodkyni Kate nikdy nezvedne ani lehká letní sukně? Třeba při vystupování z letadla je k tomu, jak mnozí tušíme, “ideální příležitost”. Samozřejmě by se podobné faux pas stát mohlo, ale královna naštěstí předala manželce svého vnuka jednu dobrou radu, jíž se její vlastní garderóba řídí odnepaměti. Ve spodním lemu královských sukní je totiž všito závaží, které se běžně používá u záclon. Jednoduché a účelné…

Vždy elegantní

Tenhle trik ale dámy z panovnického rodu nepoužívají jen u lehkých letních sukní, ale i u těžších materiálů. Podle královského návrháře Stewarta Parvina pak sukně lépe drží tvar a lépe splývá. Postava vypadá ještě elegantněji. Kromě sukní jsou malá závaží všívaná také do spodních okrajů kabátu a jeho klop.

Aby boty nepadaly

Sukně je tedy vyřešená, ale jak je obecně známé, ženy z královské rodiny si nemohou dovolit vyjít ven bez punčoch. Navíc ty mladší nosí také boty na vyšším podpatku, a to dokonce většinou o jednu velikost větší, než potřebují. Důvodem je pohodlí při delších akcích, kdy by mohly nohy natéct a boty by pak byly zbytečně těsné. Jak to ale dělají, aby jim nohy v takových botách neklouzaly, nebo naopak aby jim boty z nohy nespadly? I na to se našlo řešení. Podle serveru Insider jako jistota slouží speciální punčochy s pogumovanou částí na chodidle. A je po problému.

Klobouk zůstane na místě

Nakonec můžeme přidat ještě jednu radu, kterou sice pravděpodobně využije málokterá žena, ale při speciálních příležitostech by se hodit mohla. Při mnoha příležitostech můžeme královnu i ženy z jejího doprovodu vidět v kloboucích. Jak ale zajistit, aby z hlavy nespadl, zvlášť když je nasazen na stranu, jak jej často nosí Kate? Všechno jistí gumička v barvě vlasů, kterou okem jen těžko postřehneme, ale klobouk je s ní v bezpečí.

Využijete i vy některé z královských rad? Máte také podobné triky?

Zdroj: My London, Insider

