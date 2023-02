Královnu Alžbětu I. zabila její rtěnka

V 16. století byla ideálem krásy světlá pokožka - a čím světlejší, tím lepší. Porcelánové pleti ale žehny dosahovaly pomocí nebezpečných chemikálií. Královna Alžběta I. chtěla vypadat co možná nejlépe, to v té době znamenalo mít obličej v barvě křídy. Tehdy ale ženy nemohly jednoduše zajít do drogerie a vybrat si světlý make-up, který by jim pomohl tohoto vzhledu dosáhnout.