Většina žen se v karanténě nelíčí. Kosmetické firmy jsou kvůli koronaviru ve slepé uličce a počítají miliardové ztráty

Chování spotřebitelů se výrazně změnilo, protože používání kosmetických přípravků zásadně kleslo. Hned devadesát procent žen podle průzkumu společnosti Fraicheur uvádí, že při práci z domova nepoužívají téměř žádné líčení. Výdaje zákazníků za kosmetické výrobky zažívají prudký pokles (až o 20 %). To vede k předpokládané ztrátě příjmů pro průmysl jako takový v hodnotě 175 miliard amerických dolarů (přes 4 biliony korun).

Trvalý růst přitom byl něco jako podpisem globálního kosmetického průmyslu. V minulosti totiž neklesal, výrazně ho nezasáhly ani významné hospodářské otřesy. Například finanční krize v letech 2007–2008 měla na celkové příjmy jen velmi malý dopad, pokud vůbec nějaký. Teď to však podle zmíněného průzkumu vypadá, že bude vše jinak a ztráty budou obrovské.

Prodeje klesají, jaké je řešení?

Náhlá změna lidských návyků snižuje výnosy téměř u všech kosmetických produktů. Novou normou se stávají omezené sociální aktivity. Řada zemí má na více či méně dlouhou dobu omezený pohyb, což znamená žádné večírky, návštěvy restaurací apod. Zásadní je v tomto ohledu i práce z domova. Příležitostí, pro které by se ženy měly nebo spíše chtěly líčit, rapidně ubylo.

Například prodej přípravků na péči o pleť a make-up klesl o dvacet procent. Nižší jsou však i výnosy z prodeje sortimentu "osobní péče", což jsou třeba sprchové gely a další. I když zde je pokles "jen" o tři procenta.

Poprvé za celá desetiletí se tedy zdá, že dlouhodobá atraktivita kosmetického průmyslu se otřásá v základech. Jak se může zotavit rychleji? Čekat na první čtvrtletí roku 2021 a doufat, že se situace změní, restriktivní opatření nebudou tak tvrdá a zákazník se vrátí? To by byl příliš velký risk. Odpověď je jinde - v digitalizaci celého odvětví.

Online nejde dělat vše

Většina odvětví se dokázala rychle zorientovat a přejít na online prodej. Kosmetický průmysl ale jako by zaspal. Velkou část prodejního procesu do utlumení stále tvořily osobní konzultace, což je teď největší kámen úrazu. Před pandemií nemoci covid-19 se takto realizovalo sedmdesát procent všech nákupů. Jak z toho ven?

Logicky se nabízí přesunutí konzultací na internet nebo jejich úplné odstranění. Je to výzva, která se však zatím nedaří zdolat. Jsou tu samozřejmě i další komplikace. Jak si chcete například otestovat vůni online? To dost dobře není možné a digitalizace tomu nepomůže.

Vymyslí správné řešení?

Podle společnosti Fraicheur více než třetina spotřebitelů uvádí, že bude i nadále nakupovat kosmetické výrobky online poté, co pandemie ustoupí a obchody se znovu otevřou. To znamená, že společnosti, které stihnou zareagovat a vytvoří pro zákazníky stabilní online prostředí, budou mít obrovskou výhodu a snad se jim brzy povede dohnat ztráty.

Buď jak buď, covid-19 dostal kosmetický průmysl do slepé uličky. Přesouvání podnikání na internet se stalo nezbytností v odvětví, kde produkty vyžadují interakci a zákazníci upřednostňují osobní konzultace. Přesto musí být cíl jediný, tím je inovace. Vymyslet řešení, které by přilákalo nové i staré zákazníky, je jedinou možnou záchranou pro ty, kteří doufají v rychlý restart. Chtělo by se říct "lepší zůstanou".

